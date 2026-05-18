Лидер КНДР приказал усилить войска у границы с Южной Кореей

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ин заявил о необходимости усиления фронтовых подразделений вблизи границы с Южной Кореей для «более эффективного сдерживания войны».

Об этом сообщает Reuters.

Заявление Ким сделал во время встречи с командирами дивизий и бригад Корейской народной армии, которая состоялась в воскресенье.

По словам северокорейского лидера, армия должна адаптировать систему подготовки к изменениям в современной войне и развитию военных технологий.

Ким Чен Ин также призвал расширить практические учения и пересмотреть боевые концепции в соответствии с модернизацией военной техники.

Отдельно он подчеркнул необходимость усиления идеологической лояльности среди военных и сохранения бдительности в отношении «главного врага». Именно так в КНДР традиционно называют Южную Корею.

Напомним, Северная Корея внесла масштабные изменения в свою конституцию, полностью изъяв из текста любые упоминания о возможном воссоединении Корейского полуострова.

Также в марте Северная Корея приняла конституционные поправки, предусматривающие автоматический запуск механизма ядерного удара. Нововведения позволяют применить ядерное оружие даже в случае гибели Ким Чен Инa или если он окажется недееспособным.

