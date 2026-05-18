В Днепре до 22 возросло количество пострадавших в результате ночной атаки рф

В результате массированной ночной атаки на Днепр количество пострадавших возросло до 22 человек, среди них двое детей. Восемь человек находятся в больнице.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

«Уже 22 пострадавших из-за ночной атаки россиян на Днепр. Среди них 2-летняя девочка и 10-летний мальчик», – сообщили в ОВА.

Как отмечается, на данный момент восемь человек госпитализированы – это 5 женщин и 3 мужчин. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

Напомним, в ночь на 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего в городе возникли пожары и зафиксированы попадания по жилым районам. Ранее сообщалось о 18 пострадавших в результате атаки.

Кроме того, ночью российские войска ударили беспилотниками по Одессе. В результате атаки повреждены жилые дома и инфраструктура города. Также известно о двух пострадавших, среди них – 11-летний ребенок.

