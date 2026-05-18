Апелляция ВАКС вынесла окончательный приговор экс-нардепу Крючкову

Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений наказание для бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова. Таким образом, Крючкову назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений наказание для бывшего народного депутата Дмитрия Крючкова.

Такое решение Апелляционная палата ВАКС приняла 18 мая 2026 года, сообщает «Слово и дело».

Таким образом, бывшему народному депутату Дмитрию Крючкову окончательно назначено наказание в виде 10 лет 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать определенные должности сроком на 3 года и конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Отмечается, что 18 мая 2026 года Апелляционная палата ВАКС в порядке специального судебного разбирательства завершила рассмотрение апелляционных жалоб прокурора и стороны защиты на приговор ВАКС от 11.06.2025 года в отношении народного депутата Украины V созыва.

Суд первой инстанции признал обвиняемого невиновным по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины (организация злоупотребления властью или служебным положением), в то же время признал его виновным по ч. 5 ст. 191 УК Украины (завладение чужим имуществом в особо крупном размере).

По результатам рассмотрения коллегия судей АП ВАКС частично удовлетворила апелляционные жалобы сторон и изменила приговор в части зачета срока предварительного заключения: с 14 апреля по 17 мая 2018 года и с 15 по 22 апреля 2019 года – из расчета один день предварительного заключения за два дня лишения свободы.

Кроме того, гражданский иск ПАО «ЗапорожьеОблэнерго» о возмещении материального ущерба направлен на новое рассмотрение в суд первой инстанции в порядке гражданского судопроизводства. В остальной части приговор оставлен без изменений.

В АП ВАКС уточнили, срок отбывания наказания будет исчисляться с момента фактического задержания.

«Решение вступило в законную силу с момента провозглашения и может быть обжаловано в Верховный Суд», – добавили в пресс-службе АП ВАКС.

Как известно, экс-нардепа Дмитрия Крючкова САП обвинила в злоупотреблениях. По версии обвинения, в 2015-2016 годах должностные лица ЧАО «ХК «Энергосеть», ПАО «Черкассыоблэнерго», ПАО «ЗапорожьеОблэнерго», действуя в интересах частной компании – ЧАО «ХК «Энергосеть», в нарушение требований Закона Украины «Об электроэнергетике», путем подписания договоров о переводе долга и замены должника, путем злоупотребления служебным положением завладели средствами, которые должны были поступить в ПАО «Черкассыоблэнерго», ПАО «Запорожьеоблэнерго», а также совершили финансовые операции с целью легализации таких средств.

Общие убытки энергоснабжающим компаниям в деле составляют более 1,5 млрд грн, из которых в ходе досудебного расследования возмещено более 315 млн грн.

