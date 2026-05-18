В Киеве подорожает проезд: сколько будет стоить поездка и кому сохранят льготы

В Киеве планируют повысить стоимость проезда в коммунальном транспорте до 30 грн за разовую поездку и внедрить систему скидок для пассажиров, которые пользуются городским транспортом регулярно.

Об этом сообщили в КГГА.

Согласно проекту решения, при небольшом количестве поездок (от 1 до 9) стоимость составит 30 грн. В случае увеличения количества поездок цена будет постепенно снижаться:

10–19 — 28,90 грн

20–29 — 27,80 грн

30–39 — 26,60 грн

40–49 — 25,50 грн

50 поездок — 25 грн.

Отдельно предусмотрены месячные проездные билеты, где средняя стоимость одной поездки составит около 23,3–23,6 грн, что должно быть более выгодным вариантом для регулярных пользователей транспорта.

Для студентов и школьников сохраняются действующие льготы. Студенты будут оплачивать половину стоимости месячного проездного, а учащиеся в течение учебного года смогут пользоваться городским транспортом бесплатно. В летний период для школьников будет действовать скидка 75%.

Также в городе планируют ввести пересадочный билет за 60 грн, который позволит безлимитно пересаживаться между разными видами коммунального транспорта в течение 90 минут.

В городских властях напоминают, что действующие тарифы не пересматривались с 2018 года. Повышение объясняют ростом расходов на электроэнергию, топливо, оплату труда и содержание транспортной инфраструктуры.

Введение новых тарифов запланировано с 15 июля 2026 года после завершения регуляторных процедур и консультаций с общественностью.

Напомним, в апреле профильные департаменты Киева получили от мэра поручение о пересмотре тарифов на проезд в общественном транспорте.

