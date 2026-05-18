Силы обороны выбили российских оккупантов из ключевых локаций в Степногорске

В ходе контрнаступательной операции ключевые локации в Степногорске Запорожской области перешли под контроль Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

24 апреля 2026, 11:29 «Донецкая дуга»: где россия будет наступать в ближайшее время Россияне намерены захватить Константиновку и в ближайшее время продвинуться к Славянску и Краматорску.

Как отмечается, штурмовики спецподразделения ГУР МО «Артан» провели серию активных наступательных действий.

«В ходе операции, проходившей в плотной координации со смежными подразделениями, спецназовцы военной разведки провели серию активных наступательных действий с целью вытеснить российских оккупантов из города и стабилизировать ситуацию в населенном пункте», – говорится в сообщении.

По данным разведки, технику, на которой бойцы ГУР заезжали на штурм позиций россиян, попытался атаковать вражеский FPV-дрон, но его удалось уничтожить.

«Штурмовые действия проводились слаженно, с использованием аэроразведки и точечного огневого поражения. Каждый дом проверен на наличие «сюрпризов» и остатков живой силы оккупанта. Мы не исключаем, что противник продолжит попытки снова заходить в город, впрочем – готовы к этому», – рассказал командир «Артана» Виктор Торкотюк.

Сообщается, что в результате боев в сложных городских условиях силы российских оккупантов выбиты с укрепленных позиций, ключевые локации в Степногорске перешли под контроль Сил безопасности и обороны Украины.

Как известно, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные в марте восстановили контроль почти над 50 кв. км ранее оккупированной территории.

В частности, Силы обороны Украины восстановили контроль над восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя в Запорожской.

Напомним, в начале месяца Сырский заявил, что россияне активизировались фактически по всему фронту.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.