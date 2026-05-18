Силы обороны выбили российских оккупантов из ключевых локаций в Степногорске

В Степногорске Запорожской области украинские защитники выбили оккупантов с укрепленных позиций и вернули ключевые локации.
В ходе контрнаступательной операции ключевые локации в Степногорске Запорожской области перешли под контроль Сил обороны Украины.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

Как отмечается, штурмовики спецподразделения ГУР МО «Артан» провели серию активных наступательных действий.

«В ходе операции, проходившей в плотной координации со смежными подразделениями, спецназовцы военной разведки провели серию активных наступательных действий с целью вытеснить российских оккупантов из города и стабилизировать ситуацию в населенном пункте», – говорится в сообщении.

По данным разведки, технику, на которой бойцы ГУР заезжали на штурм позиций россиян, попытался атаковать вражеский FPV-дрон, но его удалось уничтожить.

«Штурмовые действия проводились слаженно, с использованием аэроразведки и точечного огневого поражения. Каждый дом проверен на наличие «сюрпризов» и остатков живой силы оккупанта. Мы не исключаем, что противник продолжит попытки снова заходить в город, впрочем – готовы к этому», – рассказал командир «Артана» Виктор Торкотюк.

Сообщается, что в результате боев в сложных городских условиях силы российских оккупантов выбиты с укрепленных позиций, ключевые локации в Степногорске перешли под контроль Сил безопасности и обороны Украины.

Как известно, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские военные в марте восстановили контроль почти над 50 кв. км ранее оккупированной территории.

В частности, Силы обороны Украины восстановили контроль над восемью населенными пунктами в Днепропетровской области и четырьмя в Запорожской.

Напомним, в начале месяца Сырский заявил, что россияне активизировались фактически по всему фронту.

