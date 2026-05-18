Цены на нефть выросли после атаки дронов на атомную электростанцию ​​в ОАЭ

Мировые цены на нефть значительно выросли на фоне атаки на атомную электростанцию ​​Барака в Соединенных Арабских Эмиратах.
В понедельник, 18 мая, мировые цены на нефть продолжили расти на фоне риска новой эскалации на Ближнем Востоке после обстрела атомной электростанции в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent поднялись на 2,01 доллара, или 1,84%, до 111,27 доллара за баррель, но не достигли отметки 112 долларов, что стало самым высоким показателем с 5 мая.

Американская нефть WTI выросла до 107,75 доллара за баррель, поднявшись на 2,33 доллара, или 2,21% после роста до 108,70 доллара – самого высокого уровня с конца апреля.

Как отмечается, оба контракта подорожали более чем на 7% на прошлой неделе, поскольку на данный момент не ожидается заключения мирного соглашения с Ираном. В то же время, атаки дронов на ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также риторика со стороны США и Ирана вызвали опасения относительно эскалации конфликта.

«Один миллиард баррелей нефти оказался в ловушке за проливом, а пятничный рост, который поднял цену на WTI на 10 долларов за неделю, также был поддержан воинственной риторикой США и Ирана, а также постоянными нападениями на производителей нефти в регионе и на коммерческие суда», – заявил аналитик PVM Тамас Варга.

Как известно, в Объединенных Арабских Эмиратах 17 мая неизвестный беспилотник нанес удар по электрогенератору атомной электростанции «Барака», в результате чего вспыхнул пожар.

Напомним, что неделю назад, 11 мая, мировые цены на нефть резко выросли более чем на $4 за баррель.

