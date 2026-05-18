Днепр массированно атаковали ракетами: есть раненые, в доме заблокированы люди (дополнено)

В ночь на 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего в городе возникли пожары и зафиксированы попадания по жилым районам. Три человека получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, из-за атаки загорелась крыша многоэтажного дома. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Отдельно сообщается, что российские войска применили ракеты. Есть предварительные данные о попадании в жилой квартал города.

Из-за обстрела в Днепре произошло несколько пожаров. В одном из жилых домов, по предварительной информации, заблокированы люди – на месте уже работают экстренные службы, которые проводят спасательную операцию.

Стоит отметить, что Днепр и область находятся под ударами с вечера 17 мая. Сначала войска рф применили дроны, а затем направили на город ракеты.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе россияне попали по складу, где хранилась пиротехническая продукция. Там возник пожар. Предварительно, обошлось без жертв.

Обновлено. Позже в ОВА уточнили, что три человека получили ранения из-за вражеской атаки на Днепр. На данный момент известно, что один мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщина 50 лет и мужчина 52 лет на амбулаторном лечении.

Напомним, накануне под атакой были четыре района Днепропетровщины. В результате российских ударов два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

А также российские оккупанты ударили дронами по Херсону и Зеленовке в области, в результате чего четыре человека получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.