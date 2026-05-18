Днепр массированно атаковали ракетами: есть раненые, в доме заблокированы люди (дополнено)

Национальная безопасность
Читати українською
Россия нанесла ракетный удар по Днепру. В городе возникли пожары, в частности в многоэтажке и на складе пиротехники. Есть сообщения о заблокированных людях.
Фото условное: ГСЧС

В ночь на 18 мая российские войска нанесли ракетный удар по Днепру, в результате чего в городе возникли пожары и зафиксированы попадания по жилым районам. Три человека получили ранения.

Об этом сообщил руководитель Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

По его словам, из-за атаки загорелась крыша многоэтажного дома. Информация о пострадавших на данный момент уточняется.

Отдельно сообщается, что российские войска применили ракеты. Есть предварительные данные о попадании в жилой квартал города.

Из-за обстрела в Днепре произошло несколько пожаров. В одном из жилых домов, по предварительной информации, заблокированы люди – на месте уже работают экстренные службы, которые проводят спасательную операцию.

Стоит отметить, что Днепр и область находятся под ударами с вечера 17 мая. Сначала войска рф применили дроны, а затем направили на город ракеты.

Ранее сообщалось, что в Днепровском районе россияне попали по складу, где хранилась пиротехническая продукция. Там возник пожар. Предварительно, обошлось без жертв.

Обновлено. Позже в ОВА уточнили, что три человека получили ранения из-за вражеской атаки на Днепр. На данный момент известно, что один мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Женщина 50 лет и мужчина 52 лет на амбулаторном лечении.

Напомним, накануне под атакой были четыре района Днепропетровщины. В результате российских ударов два человека погибли, еще пятеро получили ранения.

А также российские оккупанты ударили дронами по Херсону и Зеленовке в области, в результате чего четыре человека получили ранения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ В GOOGLE NEWS

и следите за последними новостями и аналитикой от «Слово и дело»
Пожар Днепр Атака Обстрел
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Днепр массированно атаковали ракетами: есть раненые, в доме заблокированы люди
Премьер-министр Венгрии нашёл в офисе экс-министра Орбана мешки с измельчёнными документами
Более половины беженцев из Украины останется в Европе при условии «хрупкого мира» – ООН
Папа Римский создаст специальную комиссию для оценки влияния ИИ на человечество
Иран хочет брать плату за использование подводных кабелей, соединяющих Европу и Азию
Зеленский обсудил участие Европы в мирных переговорах с президентом Совета ЕС
итогиВозвращение тел более 500 погибших защитников и атака дронов на Московскую область. Главное за выходные
Куба закупила сотни дронов в рф и Иране для возможного удара по американским базам – СМИ
НАБУ и САП прокомментировали российские фейки о «расследовании» в отношении Елены Зеленской
Россияне обстреляли четыре района Днепропетровщины, есть погибшие и раненые
Больше новостей