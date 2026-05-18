Обвиняемым экс-нардепу Микитасю и соорганизатору снова продлили обязанности

Высший антикоррупционный суд продлил до 12 июля срок действия обязанностей, возложенных на бывшего народного депутата Максима Микитася и его экс-помощника Сергея Якусевича в рамках дела об организации завладения 307 млн ​​грн Министерства обороны.

Такие решения 12 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

Как известно, антикоррупционный суд определил меру пресечения Микитасю в размере 908 400 грн залога. Также на него возложили следующие обязанности: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении своего места жительства и места работы; воздерживаться от общения со свидетелями об обстоятельствах дела; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронный браслет.

Позже с него сняли браслет. Поэтому прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие остальных обязанностей.

_«Ходатайство прокурора удовлетворить. Продлить до 12 июля 2026 года срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Микитася – ред.)», – говорится в решении.

Также до 12 июля продлили срок действия обязанностей, возложенных на Якусевича. У него такой же список обязательств.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о новом подозрении экс-нардепу Максиму Микитасю и другим фигурантам. По версии следствия, в 2018 году Миниобороны заключило с подконтрольными Микитасю компаниями контракты на строительство до 2021 года защищенных складов хранения ракет и боеприпасов ВСУ на общую сумму ориентировочно 3 млрд грн. Частью этих средств экснардеп планировал завладеть.

Однако сделать это ему мешали законодательные ограничения, позволявшие Минобороны платить аванс в сумме всего 30% годового объема работ. В целях реализации преступного намерения Микитасю и его помощник путем привлечения должностных лиц высшего и старшего офицерского состава ВСУ обеспечили принятие изменений в постановления Кабинета министров, позволявшие перечисление аванса на строительство в размере 80% от общей стоимости контрактов.

В результате в течение ноября-декабря 2018 на счета подконтрольного депутату общества Минобороны перечислило более 307 млн грн. Впрочем, строительство объекта, который должен усилить обороноспособность страны, фактически не приступили, а выделенные средства вывели на счета других подконтрольных компаний.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.