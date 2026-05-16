Оккупанты ударили по центру Херсона, есть жертва и раненые в тяжелом состоянии

Сегодня утром, 16 мая, в результате российского обстрела центра Херсона погиб мужчина и пострадали как минимум двое гражданских.

Об этом сообщают глава ОВА Александр Прокудин и пресс-служба Херсонской областной прокуратуры.

По данным ведомства, около 11:45 российские оккупационные войска совершили артиллерийский обстрел центральной части Херсона, в результате атаки погиб мужчина.

Как отмечается, еще двое гражданских получили ранения различной степени тяжести. На момент обстрела все они находились на улице. Пострадавшие были госпитализированы в больницу.

В то же время, Прокудин уточнил, что в больницу в тяжелом состоянии доставили 35-летнего херсонца и 22-летнюю девушку. Сейчас медики делают все возможное, чтобы их спасти.

Как известно, в ночь на 16 мая россия атаковала Украину 294 дронами различных типов. Силы ПВО сбили или подавили 269 беспилотников.

Напомним, 13 мая российские войска ударили по маршрутке в Херсоне и атаковали Хмельнитчину. Один из обломков упал возле остановки общественного транспорта, в результате чего пострадали люди.

Также недавно в Запорожской области российский беспилотник попал вблизи пригородного поезда во время движения. В результате атаки двое пассажиров получили ранения и были госпитализированы.

