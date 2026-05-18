В Беларуси стартовали ядерные учения

В Беларуси начали тренировки воинских частей боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения с участием ракетных войск и авиации.

Об этом сообщили в белорусском министерстве обороны.

Как отмечается, целью тренировок является «повышение готовности Вооруженных сил к применению современных средств поражения, в частности специальных боеприпасов», а также проверка готовности вооружения и военной техники к выполнению задач.

К мероприятиям привлекли подразделения ракетных войск и авиации. Во время учений во взаимодействии с российской стороной планируют отработать вопросы доставки ядерных боеприпасов и подготовки их к применению.

В Минобороны Беларуси добавили, что одной из главных особенностей тренировки станет проверка готовности к боевому применению из неподготовленных районов на всей территории страны. Основной акцент будут делать на отработке скрытности, перемещении на значительные расстояния и проведении расчетов для применения сил и средств.

В ведомстве также подчеркнули, что учения являются «плановым мероприятием подготовки в рамках Союзного государства», не направлены против третьих стран и «не несут угрозы безопасности в регионе».

Напомним, в сентябре прошлого года прошли совместные военные учения Беларуси и рф «Запад-2025». Российские военные в рамках учений отработали задачи по ведению возможных боевых действий на побережье Калининградской области.

Также, как известно, к российско-белорусским военным учениям «Запад-2025» присоединилась Индия, направив своих военных в рф.

А недавно украинские операторы беспилотников во время учений НАТО в Швеции продемонстрировали эффективность боевого опыта, фактически «уничтожив» условные подразделения шведской армии в рамках учебного сценария.

