В Украине испытают новую ракету RUTA с дальностью до 2000 км

Компания Destinus совместно с Rheinmetall объявила об испытаниях и производстве в Украине новой дальнобойной ракеты RUTA Block 3. Летные испытания начнутся в 2027 году.

Об этом говорится в заявлении на сайте компании.

24 апреля 2026, 17:23 «Фламинго», «Пекло», «Нептун» и другие: кто производит украинские дальнобойные ракеты На инфографике – разработчики ракет Фламинго, Длинный Нептун, Пекло, Паляниця, Нептун, Сапсан, Рута, Трембита.

Как отмечается, RUTA Block 3 разработана для обеспечения высокоточных ракетных ударов с дальностью действия до 2000 км.

«Ruta Block 3 будет базироваться на архитектуре Ruta, которая перешла от проверки на поле боя к серийному промышленному производству… Созданная на основе опыта эксплуатации в Украине, система разрабатывается и внедряется в рамках европейского законодательства о проектировании и производственной базы Destinus», – говорится в сообщении.

Согласно пресс-релизу компании, ракеты Ruta Block 1 на данный момент уже серийно производятся в Нидерландах, при этом Destinus расширяет ежегодные производственные мощности по всей своей Европе.

При этом уточняется, что Ruta Block 2 разработаны при поддержке украинской компании Brave1 и уже проходят летные испытания в Украине, их производство планируется развернуть в 2026 году.

В Украине Destinus будет участвовать как в разработке, так и в оперативных испытаниях RUTA Block 3, а также станет центром производства ключевых компонентов.

«В Германии ожидается, что запланированное совместное предприятие Rheinmetall Destinus Strike Systems добавит высокопроизводительные производственные, квалификационные и конечные интеграционные мощности для Бундесвера и более широких европейских институциональных клиентов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что производство на площадке Rheinmetall планируется начать с Ruta Block 1 и Block 2 в 2026-27 годах в дополнение к существующему производству в Нидерландах, а Block 3 будет запущено после прохождения летных испытаний и квалификации.

Как ожидается, Ruta Block 3 будет оснащена турбореактивным двигателем Destinus T220, который сейчас разрабатывается, и боевой частью класса 250 кг. Ракета предназначена для дальнобойных миссий в сложных условиях.

Система будет иметь автономную навигацию для работы там, где GPS-сигнал заглушен, а также терминальное наведение на цель.

«Программа призвана перевести европейские дальнобойные ударные возможности от ограниченных запасов к стабильному промышленному производству», – добавили в компании.

Как известно, украинская крылатая ракета-дрон «Рута» была разработана компанией Destinus, и ее часто классифицируют как ракето-дрон из-за компактных размеров и функциональных особенностей. Она может преодолевать до 300 км, а ее боевая нагрузка может составлять десятки или около сотни килограммов.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что все дальнобойное вооружение с радиусом действия от 500 до 1000 километров и более, которое используют ВСУ, было создано в Украине.

На инфографике «Слово и дело» – сравнение дальности, максимальной скорости и веса боевой части новых украинских ракет и ракет-дронов.

Также мы рассказывали об основных характеристиках дальнобойных ракет от стран-союзников: ATACMS, Storm Shadow, SCALP, Taurus.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.