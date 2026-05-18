У путина остается все меньше вариантов в войне против Украины – разведка Эстонии

Российский диктатор владимир путин имеет все меньше «хороших вариантов» для продолжения войны против Украины, поскольку российская армия не демонстрирует значительного продвижения на фронте, а западные санкции постепенно истощают экономические и военные ресурсы Кремля.

Об этом заявил руководитель внешней разведки Эстонии Каупо Розин в комментарии Reuters.

14 января 2026, 18:37

Он отметил, что россия находится на пятом году полномасштабной войны в ситуации, когда потери на фронте превышают темпы пополнения личного состава. По его словам, это создает долгосрочное давление на российскую армию, а возможное решение о всеобщей мобилизации было бы политически рискованным и могло бы вызвать недовольство внутри страны.

«Россия на пятом году полномасштабной войны теряет больше военных, чем способна пополнять свои ряды, а проведение всеобщей мобилизации было бы крайне непопулярным и могло бы угрожать внутренней стабильности. Все это вместе формирует ситуацию, когда даже часть российского руководства осознает масштаб проблемы. Трудно сказать, как именно на это реагирует путин, но, вероятно, эти факторы все больше влияют на его принятие решений», – сказал руководитель внешней разведки Эстонии Каупо Розин.

Отдельно он обратил внимание на экономическое состояние россии, которое, по его словам, ухудшается из-за санкций против финансового сектора и ограничений экспорта нефти. Именно эти меры, по его мнению, сильнее всего сокращают доходы российского бюджета и усложняют финансирование войны. В то же время в Кремле заявляют, что экономика адаптируется к санкциям, хотя признаки замедления уже фиксируются.

По оценкам разведки, российские войска в последние месяцы демонстрируют одни из самых низких темпов продвижения с 2023 года, что свидетельствует об истощении наступательного потенциала. Несмотря на это, Москва продолжает настаивать на достижении своих военных целей, включая контроль над всем Донбассом, тогда как Украина отвергает такие требования.

Эстонская разведка также считает, что даже в случае потенциального завершения активной фазы боевых действий россия сохранит значительное военное присутствие у границ Украины и, вероятно, продолжит наращивать свой военный потенциал на западном направлении.

Кроме того, по оценкам Таллина, Москва может и далее поддерживать высокий уровень военной активности и проводить гибридные операции против стран Запада, включая диверсионные действия, которые, по мнению эстонской стороны, Кремль рассматривает как не приводящие к прямой эскалации большой войны.

По оценке разведки, в настоящее время нет признаков «большого прорыва» к миру, а стратегические цели Кремля в отношении Украины остаются неизменными, несмотря на растущее экономическое и военное давление.

Напомним, в апреле в Центре противодействия дезинформации сообщили, что в Кремле сейчас прорабатывают как минимум три возможных сценария дальнейшего хода войны против Украины. Один из них предусматривает попытку постепенной заморозки боевых действий.

Ранее европейские чиновники высказывали мнение, что война россии против Украины может продолжаться еще от одного до трех лет, несмотря на многочисленные дипломатические усилия США по достижению мирного соглашения.

Также СМИ писали о том, что руководители ведущих европейских спецслужб скептически оценивают перспективу заключения мирного соглашения между Украиной и россией в 2026 году, несмотря на оптимистичные заявления президента США Дональда Трампа.

