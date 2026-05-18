Выпускников хотят освободить от сдачи Государственной итоговой аттестации

Общество
Читати українською
Украинское правительство предлагает отказаться от Государственной итоговой аттестации уже через год, чтобы упростить правила поступления для выпускников. Соответствующий законопроект уже подан в Верховную Раду.
Deti.znaj.ua

Кабинет министров Украины хочет отменить Государственную итоговую аттестацию для выпускников с 2027 года.

Соответствующий законопроект под номером 15254 зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.

Автором документа указана премьер-министр Юлия Свириденко. Инициатива правительства имеет целью установить упрощенные и четкие правила для выпускников и поступающих на 2027 год.

Ключевые даты и правила вступительной кампании-2026Зарегистрировать кабинет абитуриента можно с 1 июля. Подача заявлений продлится с 19 июля по 1 августа, а списки рекомендованных к зачислению студентов опубликуют 6 августа. Чем особенна нынешняя вступительная кампания – на инфографике.

Таким образом, в случае успешного голосования в парламенте, в Украине уже в следующем году ГИА для учеников выпускных классов отменят, а поступление будет состоять из четырех предметов.

В частности, для зачисления в ВУЗ необходимо будет сдать три обязательных предмета и один на выбор. Среди обязательных: украинский язык, математика и история Украины. А выбрать можно между иностранным языком, биологией, географией, физикой, химией или украинской литературой. Также будут засчитываться результаты НМТ 2024-2027 годов.

В случае успешного голосования, Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

Ранее мы сообщали, что образовательную цифровую экосистему «Мрия» планируют распространить на учреждения дошкольного образования. «Мрия.Дошколье» – позволит вести цифровой учет посещаемости, автоматизировать отчетность, планировать занятия, а также использовать ИИ для создания учебных конспектов. Родителям будут предлагать полезный развивающий контент и сообщать о дне ребенка в саду.

Также мы публиковали все о ключевых датах и правилах вступительной кампании-2026. Подробности – на нашей инфографике.

Кроме этого, «Слово и дело» рассказывало об изменениях, которые ждут украинских старшеклассников из-за возвращения 12-летней школы.

А еще в Украине установили обязательный уровень знания английского для госслужащих.

Тем временем министерство обороны Украины напомнило, что учебные заведения имеют законное право требовать военно-учетные документы от учеников-призывников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Верховная рада Школа Кабмин Образование Экзамен Выпускник НМТ 2026
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Днепре до 22 возросло количество пострадавших в результате ночной атаки рф
Обвиняемым экс-нардепу Микитасю и соорганизатору снова продлили обязанности
В Украине испытают новую ракету RUTA с дальностью до 2000 км
Выпускников хотят освободить от сдачи Государственной итоговой аттестации
У путина остается все меньше вариантов в войне против Украины – разведка Эстонии
Цены на нефть выросли после атаки дронов на атомную электростанцию ​​в ОАЭ
Война в Иране уже обошлась мировым компаниям как минимум в $25 млрд – Reuters
Сборную Украины по футболу возглавил итальянец Андреа Мальдера: что о нем известно
В Беларуси стартовали ядерные учения
Справки за $2-5 тысяч: в Кропивницком главу ВВК подозревают в торговле фейковой «инвалидностью»
Больше новостей