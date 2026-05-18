Выпускников хотят освободить от сдачи Государственной итоговой аттестации

Кабинет министров Украины хочет отменить Государственную итоговую аттестацию для выпускников с 2027 года.

Соответствующий законопроект под номером 15254 зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины.

Автором документа указана премьер-министр Юлия Свириденко. Инициатива правительства имеет целью установить упрощенные и четкие правила для выпускников и поступающих на 2027 год.

Таким образом, в случае успешного голосования в парламенте, в Украине уже в следующем году ГИА для учеников выпускных классов отменят, а поступление будет состоять из четырех предметов.

В частности, для зачисления в ВУЗ необходимо будет сдать три обязательных предмета и один на выбор. Среди обязательных: украинский язык, математика и история Украины. А выбрать можно между иностранным языком, биологией, географией, физикой, химией или украинской литературой. Также будут засчитываться результаты НМТ 2024-2027 годов.

В случае успешного голосования, Закон вступит в силу на следующий день после публикации.

