Война в Иране уже обошлась мировым компаниям как минимум в $25 млрд – Reuters

Мировые компании понесли как минимум $25 млрд убытков из-за последствий войны США и Израиля с Ираном. Больше всего пострадали авиация, автопром и потребительский сектор на фоне роста цен на нефть и перебоев в глобальных цепочках поставок.
Мировые компании уже потеряли как минимум $25 млрд из-за последствий войны США и Израиля с Ираном, которая вызвала резкий рост цен на нефть, перебои в глобальных цепочках поставок и подорожание ключевых ресурсов.

Об этом сообщает Reuters.

По данным исследования, война вызвала комплексный шок для мировой экономики: резкий рост цен на энергоносители, перебои в цепочках поставок и нарушение ключевых торговых маршрутов. Наибольшее влияние оказывает фактическое ограничение судоходства в Ормузском проливе — стратегическом коридоре, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти и газа.

С начала конфликта как минимум 279 компаний в США, Европе и Азии официально заявили о негативных последствиях. Бизнес реагирует по-разному: повышает цены, сокращает производство, урезает инвестиционные программы, приостанавливает выплату дивидендов и выкуп акций, а также сокращает персонал или вводит топливные надбавки.

Наибольшая финансовая нагрузка пришлась на авиационный сектор – около $15 млрд дополнительных расходов из-за резкого подорожания авиатоплива. Также значительный удар испытывают автомобильная промышленность, потребительские товары и производственные компании. В частности, Toyota предупредила о многомиллиардном влиянии, а Procter & Gamble оценивает потери примерно в $1 млрд после налогообложения.

Цены на нефть во время конфликта превысили $100 за баррель – более чем на 50% выше довоенного уровня. Это автоматически увеличило расходы на транспортировку, сырьё и производство в большинстве секторов. Дополнительно подорожали ключевые ресурсы, включая нефтехимическую продукцию, гелий, алюминий и полиэтилен.

Аналитики отмечают, что значительная часть финансового удара пока не отражена в отчётности компаний, поскольку многие контракты и хеджирование временно сдерживают эффект ценового шока. В то же время ожидается, что уже со второго квартала маржа прибыли в промышленности, потребительском секторе и логистике начнёт заметно снижаться.

Эксперты также предупреждают, что длительное сохранение высоких цен на энергоносители может усилить инфляционное давление в Европе и Азии, снизить потребительский спрос и вынудить компании продолжать сокращение расходов.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что десятки миллионов людей в мире могут оказаться под угрозой голода, если поставки удобрений через Ормузский пролив в ближайшее время не будут восстановлены.

Также известно, что из-за остановки заводов по производству удобрений под угрозой уже оказались урожаи основных культур, в частности риса.

