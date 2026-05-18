НАБУ завершило расследование дела экс-руководителя Ивано-Франковской прокуратуры

**НАБУ и САП завершили расследование уголовного производства по подозрению бывшего руководителя Ивано-Франковской областной прокуратуры Романа Химы и экс-начальника управления надзора за соблюдением законов этой прокуратуры Марьяна Мигащука в получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает пресс-служба органов, но не указывают фамилии фигурантов.

По информации «Слово и дело», речь идет именно о Химе и Мигащуке. Ранее Высший антикоррупционный суд определил залог экс-руководителю Ивано-Франковской областной прокуратуры.

«Прокурор САП принял решение о завершении досудебного расследования по делу в отношении бывших руководителей прокуратуры одной из областей и начальника управления надзора этого учреждения. 26 февраля 2026 года им САП и НАБУ сообщили о подозрении по ч.ч. 3, 4 ст. 368 УК Украины. На сегодняшний день детективы НАБУ открыли стороне защиты материалы дела для ознакомления», – говорится в решении.

Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему начальнику Ивано-Франковской областной прокуратуры Роману Химе и еще одному экс-чиновнику этой прокуратуры. По данным следствия, чиновники требовали средства от компаний в обмен на непривлечение их работников к уголовной ответственности и закрытие уголовных производств.

Один из эпизодов касается 100 тысяч долларов США за закрытие дела по завладению имуществом государственного предприятия. После получения средств производство было закрыто.

Еще один эпизод касается дорожной компании, которая в 2019-2021 годах выполняла подряды в области на сотни миллионов гривен. По версии следствия, прокуроры хотели отдавать им 3% от суммы контрактов за непринятие мер реагирования о возможных нарушениях. Часть средств они получили в ноябре-декабре 2021 года.

