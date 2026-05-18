Справки за $2-5 тысяч: в Кропивницком главу ВВК подозревают в торговле фейковой «инвалидностью»

В Кропивницком Служба безопасности Украины и ГБР ликвидировали еще одну схему уклонения от мобилизации. Задержан глава ВВК и его сообщники, торговавшие фейковыми справками об «инвалидности».

Об этом сообщают пресс-служба СБУ и Офис генпрокурора.

По данным следствия, к организации сделки причастны председатель ВВК одного из органов сил гражданской защиты и четверо его сообщников – заместитель главного врача и заведующий отделением городской больницы, а также члены экспертных комиссий медучреждений региона.

Как отмечается, сотрудники СБУ задокументировали более 10 фактов получения злоумышленниками взяток за оформление фейковой инвалидности для военнообязанных. Стоимость такой «услуги» составляла от 2 до 5 тысяч долларов США, «в зависимости от срочности решения вопроса».

По материалам дела, фигуранты вносили ложные сведения в истории болезней своих клиентов о якобы длительном стационарном лечении и подделывали результаты анализов.

«После этого фигуранты направляли фиктивные документы подконтрольным членам экспертных команд по оцениванию функционирования лица (бывшая МСЭК) для установления уклонистам групп инвалидности», – говорится в сообщении.

Правоохранители задержали организаторов сделки «на горячем» после получения ими новой суммы взятки. Во время обысков в служебных кабинетах, по местам жительства и в автомобилях фигурантов изъята медицинская документация, а также более 7 млн грн наличных.

«Двое подозреваемых задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Суд избрал им меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в размере 500 тыс. грн каждому», – сообщили в ОГП.

На данный момент шести фигурантам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом). Злоумышленникам грозит до 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Как известно, недавно СБУ и Нацполиция разоблачили пять новых схем уклонения от мобилизации и задержали организаторов сделок, среди них – сотрудники ТЦК и члены военно-врачебной комиссии.

Напомним, в Запорожье будут судить ректора частного вуза и еще восьмерых сообщников за преступную схему более чем на 50 миллионов гривен.

Также в Ровно действовала схема незаконного бронирования военнообязанных через фиктивное трудоустройство на предприятии критической инфраструктуры. Один из участников сделки признал вину и получил условный срок.

А 6 мая Офис Генерального прокурора разоблачил сотрудника СБУ и предпринимателя, подозреваемых в организации схемы фиктивного трудоустройства мужчин для получения отсрочки от мобилизации. Работника спецслужбы задержали во время получения $34 тысяч взятки.

