Готова к применению: в Минобороны показали первую украинскую авиабомбу

Украина создала собственную управляемую авиационную бомбу (УАБ) с боевой частью в 250 кг. Оружие прошло необходимые испытания и готово к боевому применению в реальных условиях.
Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров в Телеграм-канале.
Разработкой УАБ, которая поможет уничтожать военные цели оккупанта, занимались специалисты Brave1 в течение 17 месяцев.
«Продолжаем развивать украинские high tech-решения для фронта. Участник Brave1 создал первую украинскую управляемую авиационную бомбу, которая уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению», – написал Федоров.
Глава Минобороны подчеркнул, украинская УАБ имеет уникальную конструкцию и создана с учетом реалий современной войны. Это собственная разработка украинских инженеров, а не копия западных или советских решений. Боевая часть украинской УАБ – 250 кг.
«Это собственная разработка украинских инженеров для эффективного поражения укреплений, командных пунктов и других целей врага на десятки километров вглубь после пуска», – объяснил чиновник.
Также он сообщил, что Минобороны уже закупило первую экспериментальную партию и сейчас пилоты отрабатывают боевые сценарии. Далее – адаптация применения нового средства в реальных условиях войны.
«Украина переходит от импорта отдельных решений к созданию собственного high tech-оружия, которое системно усиливает Силы обороны и дает технологическое преимущество на поле боя. Вскоре украинские УАБы будут работать по целям врага», – добавил министр обороны.
Федоров подчеркнул, что эта разработка поможет украинцам увеличить дальность и точность поражения объектов врага и изменит правила современной войны.
Напомним, недавно в Минобороны сообщили, что ИИ-турель, которую используют для уничтожения дронов, прошла успешное боевое применение на фронте. Турель способна автономно обнаруживать, сопровождать и рассчитывать траекторию движения вражеского БПЛА.
Как известно, в апреле Украина начала внедрение нового уровня «малой» противовоздушной обороны, основанного на дистанционном управлении дронами-перехватчиками.
Ранее Михаил Федоров сообщил о развертывании в Силах обороны единой системы управления дронами.
Кроме этого, мы рассказывали о новой украинской крылатой ракете «Фламинго».
