Трамп заявил, что теряет терпение в отношении Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении Ирана стремительно сокращается на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке и обсуждения конфликта с лидером Китая Си Цзиньпином.

Об этом пишет Reuters.

По словам Трампа, во время последних контактов с китайским руководством обсуждалась война вокруг Ирана, а также ситуация в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что Тегеран должен «заключить сделку» и предупредил, что США не позволят Ирану развивать ядерное оружие.

Белый дом заявил, что США и Китай согласились с необходимостью сохранить открытым судоходство через Ормузский пролив. Пекин, являющийся одним из крупнейших покупателей иранской нефти, также выступает против любой милитаризации этого стратегического маршрута и попыток установления контроля над ним силовыми методами или введения дополнительных сборов.

Трамп также утверждает, что китайская сторона якобы заверила Вашингтон в отказе от поставок Ирану военного оборудования. В то же время эксперты отмечают, что влияние Китая на Иран является сложным, и Пекин вряд ли полностью прекратит политическое и экономическое взаимодействие с Тегераном, который остаётся для него важным партнёром в противостоянии с США.

Напряжённость в регионе возросла после серии инцидентов на море. В частности, у побережья Омана было атаковано грузовое судно, следовавшее из Африки в Объединённые Арабские Эмираты. Судно получило взрывное повреждение и затонуло. По данным морских служб безопасности, вероятной причиной атаки могла быть ракета или беспилотник. Все члены экипажа были спасены.

Отдельно сообщалось об инциденте у побережья порта Фуджейра в ОАЭ, где неизвестные лица поднялись на борт судна, стоявшего на якоре, после чего оно начало движение в направлении иранских вод.

На этом фоне судоходство через Ормузский пролив остаётся нестабильным. Хотя отдельные суда уже начали проходить маршрут после договорённостей с Тегераном, общий трафик всё ещё значительно ниже довоенного уровня, когда через пролив проходила примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа.

Ранее СМИ со ссылкой на источники писали о том, что президент США Дональд Трамп всё более серьёзно рассматривает возможность возобновления военных ударов по Ирану на фоне застоя в переговорах по ядерной сделке и растущего недовольства действиями Тегерана.

Ранее сообщалось, что США и Иран завершают разработку короткого меморандума, который должен официально положить конец вооружённому противостоянию и разблокировать переговоры по ядерному досье Тегерана.

Однако позднее стало известно, что Трамп отклонил ответ Ирана на последний проект соглашения о завершении войны, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой».

Также известно, что американские разведывательные службы пришли к выводу, что Иран восстановил доступ к большинству своих ракетных баз, а также сохранил около 70% довоенного арсенала ракет и пусковых установок, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о его ослаблении.

