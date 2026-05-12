Трамп все более серьезно рассматривает возобновление ударов по Ирану – CNN

Президент США Дональд Трамп всё более серьёзно рассматривает возможность возобновления военных ударов по Ирану на фоне застоя в переговорах по ядерной сделке и растущего недовольства действиями Тегерана.

Об этом пишет CNN со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в администрации.

9 апреля 2026, 15:56

По их словам, американский лидер недоволен продолжающимся фактическим закрытием Ормузского пролива и тем, что считает внутренними разногласиями в иранском руководстве, которые блокируют уступки в ядерных переговорах. Последний ответ Тегерана он назвал «абсолютно неприемлемым» и «глупым», что ещё больше усилило сомнения относительно готовности Ирана к реальному компромиссу.

В Белом доме, по данным источников, существуют разные подходы к дальнейшим действиям. Часть чиновников, в частности в Пентагоне, предлагает более жёсткий курс давления на Иран – включая возможные точечные удары, которые могут ослабить позиции Тегерана. Другая группа настаивает на продолжении дипломатических усилий и предоставлении переговорам ещё одного шанса.

Отдельно обсуждается роль посредников. В команде Трампа есть те, кто считает, что Пакистан должен действовать значительно жёстче в коммуникации с Ираном. Некоторые чиновники сомневаются, что Исламабад в полной мере передаёт Тегерану недовольство Вашингтона и иногда предоставляет США слишком «позитивную» картину позиции Ирана.

Региональные дипломаты отмечают, что США и Иран фактически действуют в разных временных и политических реальностях: Вашингтон ожидает быстрых решений, тогда как Тегеран способен выдерживать длительное экономическое давление.

В понедельник, 11 мая, Трамп вновь провёл совещание с командой национальной безопасности в Белом доме, где обсуждались дальнейшие варианты действий. По словам собеседников, окончательное решение вряд ли будет принято до отъезда президента в Китай, запланированного на вторник.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Иран завершают разработку короткого меморандума, который должен официально положить конец вооружённому противостоянию и разблокировать переговоры по ядерному досье Тегерана.

Накануне стало известно, что Иран ответил на мирное предложение США. Президент США Дональд Трамп заявил, что отклонит ответ Тегерана на последний проект соглашения о завершении войны, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой».

Также Трамп подтвердил, что договорённость о прекращении огня остаётся в силе даже после последних инцидентов в Ормузском проливе. Однако американский лидер предупредил, что в случае нарушения условий мирного соглашения США готовы к немедленным новым ударам.

В то же время СМИ писали о том, что Пакистан, который публично позиционирует себя как посредник между Ираном и США в войне, мог разрешить Тегерану размещать свои военные самолёты на пакистанских авиабазах, чтобы уберечь их от американских ударов.

