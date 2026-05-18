Премьер-министр Венгрии нашёл в офисе экс-министра Орбана мешки с измельчёнными документами

Новый венгерский премьер Петер Мадьяр заявил, что в здании бывшего Министерства строительства и транспорта обнаружили мешки с измельченными документами и агитационные материалы партии «Фидес», которую возглавляет экс-премьер Виктор Орбан.

Об этом сообщает Daily News Hungary.

12 мая 2026, 18:52

По словам Мадьяра, во время передачи здания сотрудники наткнулись как минимум на 15–20 мешков с документами, которые были уничтожены через шредер. Кроме этого, в помещении нашли коробки с предвыборными материалами «Фидес».

В видео, которое премьер опубликовал в Facebook, видны листовки со слоганом «Фидес – надежный выбор», венгерские флаги, рекламная продукция и другие материалы, связанные с партийной кампанией.

«Посмотрите, что мы нашли в подвале бывшего министерства Яноша Лазара – мешки с уничтоженными документами и партийную атрибутику», – заявил Мадьяр.

Он предположил, что чиновники не успели вывезти часть документации после смены власти, поэтому пытались ее уничтожить.

Премьер также заявил, что находка может свидетельствовать о возможных нарушениях закона, в частности, относительно незаконного финансирования партии и использования государственных ресурсов в политических целях.

По словам Мадьяра, ситуацией должны заняться Государственная аудиторская служба и полиция.

Напомним, 9 мая Петер Мадьяр официально возглавил венгерское правительство, сменив Виктора Орбана, который бессменно руководил страной в течение 16 лет.

Сразу после принесения присяги новый премьер-министр потребовал отставки президента Тамаша Шуйока, дав ему время на принятие решения до конца мая.

Сообщалось, что Мадьяр уже успел отменить режим ЧП, который ранее ввел Орбан под предлогом так называемой «угрозы войны».

Кроме того, МИД Венгрии вызвал российского посла для объяснений из-за удара рф по Закарпатью, который произошел 13 мая.

Петер Мадьяр также объявил, что выходное пособие бывших министров правительства Орбана (а это почти 1 миллиард форинтов, или около €2,8 млн) будет направлено на нужды одного из детских домов в Украине.

