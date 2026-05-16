Трамп после возвращения из Китая предстанет перед выбором о возобновлении ударов по Ирану – NYT

Мир
Читати українською
Пентагон подготовил несколько сценариев новой военной операции против Ирана, включая удары по инфраструктуре и спецоперацию в Исфахане. Окончательное решение должен принять Дональд Трамп.
Doug Mills/The New York Times

В Пентагоне подготовили несколько сценариев возобновления военных ударов по Ирану, а окончательное решение относительно дальнейших действий должен принять президент США Дональд Трамп после возвращения из Китая.

Об этом сообщает The New York Times.

Трамп все более серьезно рассматривает возобновление ударов по Ирану – CNNПрезидент США Дональд Трамп всё более серьёзно рассматривает возможность возобновления военных ударов по Ирану из-за застоя в ядерных переговорах и действий Тегерана.

По данным издания, операцию «Эпическая ярость», которую ранее приостановили после объявления перемирия, могут возобновить уже на следующей неделе. В Вашингтоне также не исключают, что кампания получит новое название.

«У нас есть план эскалации, если это будет необходимо», – заявил министр обороны США Пит Хегсет.

Среди вариантов, которые рассматривают в США, масштабные авиаудары по военной и гражданской инфраструктуре Ирана, а также спецоперация по изъятию ядерных материалов на объекте в Исфахане.

По информации NYT, в регионе уже находятся несколько сотен американских спецназовцев, которые могут быть привлечены к такой операции. В то же время для ее реализации понадобятся тысячи военных прикрытия, а риск потерь оценивается как высокий.

Еще один возможный сценарий – захват острова Харг, который является ключевым узлом экспорта иранской нефти.

Издание также пишет, что несмотря на перемирие Иран восстановил доступ к большинству ракетных позиций вдоль Ормузского пролива и частично восстановил поврежденную инфраструктуру.

Сейчас в регионе находятся около 7 тысяч американских военных, две авианосные ударные группы, эсминцы и сотни самолетов, готовых к возобновлению боевых действий в случае приказа из Вашингтона.

В то же время администрация Трампа рассматривает и альтернативный сценарий – постепенный вывод более 50 тысяч американских военных из региона.

По данным NYT, во время переговоров между США и Китаем стороны согласились в одном ключевом вопросе: Иран не должен получить ядерное оружие.

Напомним, на днях президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении Ирана стремительно уменьшается на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В свою очередь Тегеран выразил полное недоверие Соединенным Штатам и отметил, что готов к переговорам только при условии, что Вашингтон продемонстрирует «серьезные намерения».

Также недавно в СМИ появилась информация, что из-за застоя в переговорах по ядерной сделке Дональд Трамп все серьезнее рассматривает возможность возобновления военных ударов по Ирану.

В то же время ранее сообщалось, что США и Иран завершают разработку короткого меморандума, который должен был официально положить конец вооруженному противостоянию и разблокировать переговоры по ядерной сделке. Однако позже стало известно, что Трамп отверг ответ Ирана на последний проект соглашения, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой».

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Дональд Трамп США Иран Пентагон Ближний Восток
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

Трамп после возвращения из Китая предстанет перед выбором о возобновлении ударов по Ирану – NYT
Пожар вспыхнул на одном из крупнейших химзаводов юга рф после атаки дронов
В Британии после победы правопопулистов сняли флаг Украины со админздания, где он висел 4 года
Фицо считает, что переговорщиком от Европы с рф должен быть человек, знающий «русскую душу»
Помощь на детей начнут выплачивать иначе: куда будут поступать деньги
Кремль упростил выдачу российских паспортов жителям Приднестровья
Гаага официально станет местом Спецтрибунала по агрессии рф
итогиНовый обмен пленными и удар ВСУ по НПЗ в Рязани. Главное за день
Мадяр заявил, что компенсации для экс-министров Орбана передадут детдому в Украине
В Хмельницкой области ликвидирован мужчина, стрелявший в полицейских: подробности спецоперации
Больше новостей