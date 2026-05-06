США и Иран близки к подписанию меморандума о завершении войны – Axios

США и Иран находятся на финальном этапе подготовки одностраничного меморандума, который может зафиксировать прекращение войны и открыть путь к новым переговорам по ядерной программе Тегерана.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников и источники, знакомые с процессом.

9 апреля 2026, 15:56

Как отмечается, администрация Белого дома считает, что находится на финальной стадии достижения договоренности с Ираном по одностраничному меморандуму о взаимопонимании, который должен зафиксировать прекращение войны и определить рамки дальнейших переговоров по ядерной программе.

По данным собеседников издания, США ожидают ответа Тегерана по ключевым пунктам соглашения в течение ближайших 48 часов. Хотя окончательных договоренностей пока нет, стороны, по оценкам источников, еще никогда не были так близки к соглашению с начала конфликта.

Документ, состоящий из 14 пунктов, в частности предусматривает:

обязательство Ирана по мораторию на обогащение урана;

постепенную отмену американских санкций;

размораживание миллиардов долларов иранских активов;

смягчение ограничений на судоходство в районе Ормузского пролива.

Также обсуждается 30-дневный переходный период переговоров по детальному соглашению, которое должно включать ограничения ядерной программы Ирана и полную отмену санкций. Вероятными площадками для переговоров называются Исламабад или Женева.

По информации источников, мораторий на обогащение урана может длиться от 12 до 15 лет (США настаивают на более длительном сроке, Иран предлагал 5 лет). После завершения этого периода Иран сможет вернуться к низкому уровню обогащения.

Также обсуждаются полный отказ Ирана от разработки ядерного оружия, усиленный режим международных инспекций и возможный вывоз высокообогащенного урана с территории Ирана.

Американские чиновники заявляют, что реализация меморандума будет зависеть от дальнейших договоренностей. В случае срыва переговоров возможно возобновление военной эскалации или возвращение к «замороженному конфликту», при котором активные боевые действия прекращены, но окончательного урегулирования нет.

Госсекретарь США Марко Рубио признал, что процесс является сложным и технически чувствительным, а также подчеркнул, что окончательное соглашение не может быть достигнуто быстро.

Напомним, операция «Эпическая ярость» против Ирана была начата США и Израилем 28 февраля. Накануне Иран предложил США новый план из 14 пунктов для завершения конфликта и разблокировки Ормузского пролива. Согласно документу, переговоры по ядерной программе планировалось перенести на «позже». Однако президент США Дональд Трамп заявил, что «не может себе представить», чтобы этот план был приемлем.

По данным американской разведки, несмотря на месяцы боевых действий и удары США и Израиля по иранским объектам, ядерные возможности Ирана существенно не изменились.

Также накануне президент США Дональд Трамп заявил о временной паузе в операции «Проект Свобода», которая предусматривала сопровождение судов через Ормузский пролив, несмотря на сохранение блокады.

