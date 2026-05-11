Трамп назвал «неприемлемым» ответ Ирана по завершению войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что отвергнет ответ Ирана на последний проект соглашения о завершении войны, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой».

Об этом стало известно из его комментария для Axios и поста в Truth Social.

США і Іран знаходяться на фінальному етапі узгодження одностороннього меморандуму, який може зафіксувати припинення війни і запустити новий етап переговорів щодо ядерної програми Тегерана.

Как отмечается, США ждали ответ Ирана в течение десяти дней, и он поступил в воскресенье. В Белом доме рассчитывали, что позиция Тегерана будет свидетельствовать о продвижении переговоров по соглашению, однако первая реакция Дональда Трампа указывает на противоположное.

«Мне не нравится их письмо. Это неприемлемо. Мне не нравится их ответ», – заявил Трамп Axios, отказавшись уточнять детали документа.

Вскоре после этого президент США опубликовал пост в Truth Social, где написал: «Я только что прочитал ответ так называемых «представителей» Ирана. Мне это не нравится – ЭТО АБСОЛЮТНО НЕПРИЕМЛЕМО!».

По данным иранских государственных медиа, в своем ответе Тегеран подчеркнул, что любое соглашение должно предусматривать прежде всего завершение войны и гарантии того, что боевые действия не возобновятся.

Агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей Исламской революции, сообщило, что Иран требует отмены американских санкций, прекращения войны «на всех фронтах» и гарантий сохранения иранского контроля над Ормузским проливом.

Также Тегеран настаивает на немедленном прекращении морской блокады США после подписания меморандума о взаимопонимании и размораживании иранских активов. По информации Tasnim, Иран соглашается на предложенный формат предварительного меморандума и 30-дневного этапа переговоров, однако требует, чтобы санкции в отношении продажи иранской нефти были отменены уже в этот период.

Axios отмечает, что такие условия существенно отличаются от ожиданий американских переговорщиков. Кроме того, иранские медиа не сообщили о каких-либо возможных уступках Тегерана по ядерной программе.

Напомним, ранее сообщалось, что США и Иран завершают разработку короткого меморандума, который должен официально положить конец вооруженному противостоянию и разблокировать переговоры по ядерному досье Тегерана.

Также президент США Дональд Трамп подтвердил, что договоренность о прекращении огня остается в силе даже после последних инцидентов в Ормузском проливе. Однако американский лидер предупредил, что в случае нарушения условий мирного соглашения США готовы к немедленным новым ударам.

Кроме того, накануне стало известно, что к переговорам по завершению войны между США и Ираном присоединился Катар.

