В Иране заявили, что передали США новое предложение о прекращении войны

Иран передал Соединённым Штатам новые предложения по урегулированию конфликта через посредников в Пакистане.

Об этом заявил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передаёт dpa.

Представитель отметил, что позиция Тегерана была передана Вашингтону в воскресенье, 17 мая, через посредников в Пакистане. Детали новых предложений не раскрываются.

По словам иранской стороны, США ранее уже направляли ответы на предыдущие предложения Тегерана, однако они были отвергнуты как «совершенно неприемлемые» со стороны американского президента Дональда Трампа.

Иран также подчеркнул, что Вашингтон в своих предложениях настаивает на ряде условий, в частности на передаче США около 400 кг высокообогащённого урана. В то же время Иран может сохранить ядерную инфраструктуру, но не готов обсуждать свою ядерную программу в нынешнем формате.

Отдельно Тегеран заявляет, что прекращение боевых действий, в частности израильского наступления в Ливане, является обязательным условием для дальнейших переговоров.

Представитель МИД Ирана Аббас Арагчи отметил, что переговорный процесс остаётся сложным, а стороны по-прежнему не отступили от ключевых требований. На данный момент информацию о содержании последних предложений не удалось независимо подтвердить.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана «истекает время» для заключения новой ядерной сделки, и предупредил о новых значительно более жёстких ударах со стороны Вашингтона в случае провала переговоров.

Кроме того, недавно президент США Дональд Трамп заявлял, что его терпение в отношении Ирана стремительно уменьшается на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

В свою очередь Тегеран выразил полное недоверие Соединённым Штатам и заявил, что готов к переговорам только при условии, что Вашингтон продемонстрирует «серьёзные намерения».

Также недавно в СМИ появилась информация, что из-за застоя в переговорах по ядерной сделке Дональд Трамп всё серьёзнее рассматривает возможность возобновления военных ударов по Ирану.

