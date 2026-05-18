Суд продлил обязательства обвиняемому судье из Львова

Высший антикоррупционный суд продлил до 12 июля срок действия обязанностей, возложенных на судью Лычаковского районного суда Львова Юрия Билоуса. Специализированная антикоррупционная прокуратура обвиняет в злоупотреблении влиянием и недостоверном декларировании.

Таково решение 12 мая, сообщает «Слово и дело».

Как известно, ВАКС применил меру пресечения к судье Лычаковского райсуда Львова Юрию Билоусу. Ему определили 60 560 грн залога со следующими обязанностями: прибывать по каждому требованию; не оставлять Львов и Львовскую область без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздерживаться от общения с определенными в определении следственного судьи лицами; сдать на хранение загранпаспорта

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры просил продлить действие всех этих обязательств. Суд поддержал ходатайство частично и изменил обязанность не покидать Львов и Львовскую область без разрешения на запрет покидать границы Украины.

«Ходатайство прокурора удовлетворить частично. Продлить до 12 июля 2026 года срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого (Билоуса – ред.)», – говорится в решении.

Напомним, Офис генерального прокурора передал в НАБУ и САП дело судьи из Львова Юрия Билоуса. По версии следствия, судья Билоус узнал от дочери своего двоюродного брата, задержанного работниками львовского районного территориального центра комплектования. Он узнал, что своего брата можно «достать» из ТЦК за неправомерную выгоду в 8000 долларов. Дочь родственника передала судье Билоусу указанную сумму, а он, используя свои связи, обеспечил освобождение своего родственника из помещения территориального центра без принятия решения о его мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины и лично доставил его во Львов.

Также судья Билоус подозревается в недостоверном декларировании. По данным следствия, подозреваемый расстался со своей женой, но продолжил с ней жить и имел общий быт, в частности, относительно покупок, совместного времени проведения, планов и т.д. Он не указал имущество бывшей жены на сумму 7,5 млн грн.

