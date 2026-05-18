В Житомире военный в статусе СОЧ напал с ножом на прохожих, есть раненые

В Житомире мужчина, находившийся в розыске как военный в статусе СЗЧ, совершил нападение с ножом на двоих людей. Раненых госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Житомирской области.

Отмечается, что на днях патрульные получили сообщение о мужчине, который нанес телесные повреждения прохожим. При этом, когда именно произошел инцидент, не уточняется.

По данным правоохранителей, полицейский экипаж направлялся на место происшествия и заметил мужчину, перебегавшего дорогу с ножом в руках. Полицейские оперативно задержали нападавшего.

«Тем временем другой экипаж получил информацию, что неподалеку находится раненый мужчина. Инспекторы немедленно отправились на место и обнаружили потерпевшего. Он потерял много крови, поэтому патрульные оперативно наложили ему турникет и окклюзионные повязки», – говорится в сообщении.

Как отмечается, обоих пострадавших с ножевыми ранениями госпитализировали врачи скорой.

«В ходе установления личности задержанного полицейские выяснили, что он находится в розыске как лицо, самовольно оставившее воинскую часть», – заявили в полиции.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 (Задержание уполномоченным должностным лицом) УПК Украины и сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 115 (Покушение на убийство) и ч. 2 ст. 15 (Покушение на уголовное правонарушение) УКУ.

