ЗРК «Тор», вертолет, самолет и катер: ВСУ ударили по важным объектам россиян

Бойцы Сил обороны Украины поразили противодиверсионный катер рф «Грачонок» в Каспийском море, пункты управления беспилотниками, ЗРК «Тор-М2», вертолет Ка-27, скопления живой силы и другие объекты врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Телеграм-канале.

«17-го и в ночь на 18 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов», – говорится в сообщении Генштаба.

В частности, украинские бойцы попали по противодиверсионному катеру проекта «Грачонок» в районе Каспийска (республика Дагестан, рф). Такие катера используются для охраны пунктов базирования кораблей и борьбы с диверсионными силами.

Также ВСУ нанесли массированные удары по пунктам управления вражескими дронами в нескольких районах: Раздольного и Шевченко на Донетчине, Двуречного Харьковской области, Каменского Запорожской области, а также Карнатного Брянской области рф.

Украинские воины, кроме этого, атаковали скопления личного состава противника – в Поддубном на Донетчине и в Ольгино на Херсонщине.

Также в Генштабе уточнили и подтвердили уничтожение нескольких важных объектов во время предыдущих атак украинских военных.

«17 мая 2026 года поражен узел связи в Мирном на ВОТ АР Крым, зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» в Западном на ВОТ Луганской области и эшелон с горюче-смазочными материалами в Федоровке на ВОТ Донецкой области», – уточнили в Генштабе.

А 16 мая во время удара по аэродрому «Ейск» в Краснодарском крае рф был уничтожен вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200.

В тот же день в Брянской области украинцы поразили станцию контроля воздушного пространства.

