ЗРК «Тор», вертолет, самолет и катер: ВСУ ударили по важным объектам россиян

Силы обороны Украины поразили охранный катер рф Грачонок, пункты управления БПЛА, самолет, вертолет и еще ряд военных объектов россиян в Дагестане, ВО Крыму и на других ВОТ.
Бойцы Сил обороны Украины поразили противодиверсионный катер рф «Грачонок» в Каспийском море, пункты управления беспилотниками, ЗРК «Тор-М2», вертолет Ка-27, скопления живой силы и другие объекты врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Телеграм-канале.

«17-го и в ночь на 18 мая 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли поражения по ряду важных объектов российских оккупантов», – говорится в сообщении Генштаба.

В частности, украинские бойцы попали по противодиверсионному катеру проекта «Грачонок» в районе Каспийска (республика Дагестан, рф). Такие катера используются для охраны пунктов базирования кораблей и борьбы с диверсионными силами.

Также ВСУ нанесли массированные удары по пунктам управления вражескими дронами в нескольких районах: Раздольного и Шевченко на Донетчине, Двуречного Харьковской области, Каменского Запорожской области, а также Карнатного Брянской области рф.

Украинские воины, кроме этого, атаковали скопления личного состава противника – в Поддубном на Донетчине и в Ольгино на Херсонщине.

Также в Генштабе уточнили и подтвердили уничтожение нескольких важных объектов во время предыдущих атак украинских военных.

«17 мая 2026 года поражен узел связи в Мирном на ВОТ АР Крым, зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» в Западном на ВОТ Луганской области и эшелон с горюче-смазочными материалами в Федоровке на ВОТ Донецкой области», – уточнили в Генштабе.

А 16 мая во время удара по аэродрому «Ейск» в Краснодарском крае рф был уничтожен вертолет Ка-27 и патрульный самолет морской авиации Бе-200.

В тот же день в Брянской области украинцы поразили станцию контроля воздушного пространства.

Напомним, накануне командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди сообщал, что бойцам Сил беспилотных систем удалось попасть по российскому сторожевому катеру проекта 10410 «Светлячок» возле Каспийска.

Ранее мы писали, что украинские защитники нанесли новый удар по российскому порту Приморск, поразив три судна, среди них – корабль «Каракурт», который является носителем ракет «Калибр».

А еще Министерство обороны Украины подтвердило поражение ряда стратегических объектов в Москве и Московской области россии. Среди них, Московский нефтеперерабатывающий завод и нефтебаза «Солнечногорская».

