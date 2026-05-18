ВАКС продлил срок следствия по делу чиновницы налоговой Сумщины

Высший антикоррупционный суд продлил до 16 августа срок расследования уголовного производства по подозрению начальника управления налогового аудита Главного управления Государственной налоговой службы в Сумской области Людмилы Дядченко в получении неправомерной выгоды.

Такое решение 12 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Продлить срок досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению (Людмилы Дядченко – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины, а также по факту уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 396 УК Украины до пяти месяцев, то есть до 16 августа 2026 года», – говорится в решении.

Напомним, по версии следствия, начальница управления Дядченко по предварительному сговору с другими должностными лицами требовала 2 млн грн и получила 1,5 млн грн от предпринимателя за успешное прохождение проверки и несоздание препятствий в дальнейшей хозяйственной деятельности общества на прифронтовой территории.

Ранее ВАКС взял под стражу начальницу управления ГУ ГНС Сумщины Людмилу Дядченко. Альтернативой содержанию под стражей ей определили 3,33 млн грн залога. В случае внесения средств она будет обязана: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Сумской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и работы; воздерживаться от общения с лицами, указанными в определении суда; сдать на хранение загранпаспорта и носить электронное средство контроля.

