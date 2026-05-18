Правоохранители раскрыли новые схемы продажи «тыловых должностей» в ВСУ

Правоохранительные органы разоблачили четыре новые схемы уклонения от военной службы и мобилизации, в частности, торговли «тыловыми» должностями в ВСУ.

Об этом говорится в пресс-центре СБУ.

По результатам комплексных мероприятий задержаны организаторы сделок, которые переводили на «тыловые» должности военных или помогали военнообязанным избежать призыва по поддельной документации.

Как отмечается, в Черниговской области разоблачен командир воинской части, который за деньги переводил мобилизованных из боевых подразделений в местный гарнизон, заработав на этом почти 2 млн гривен.

В Житомирской области командир батальона трудоустраивал знакомых и родственников в свое соединение, после чего они «фактически не выполняли обязанности военной службы и не появлялись в подразделениях». За это должностное лицо забирало банковские карты «подчиненных» и присваивало их зарплату. Таким способом он «заработал» 370 тысяч гривен.

В Хмельницкой области подозрение получил заместитель командира учебного центра ВСУ, который за взятки в 5 тысяч долларов США переводил мобилизованных в тыловые воинские части, пользуясь своими личными знакомствами.

В то же время, во Львовской области «на горячем» задержан контрактник пограничного отряда, который за 16 тысяч долларов США предлагал военнообязанным «списание» с воинского учета.

«Для реализации преступления он привлек знакомых должностных лиц ТЦК, которые за деньги безосновательно оформляли военнообязанных как непригодных к службе по состоянию здоровья», – говорится в сообщении.

Фигурантам сообщили о подозрениях по нескольким статьям Уголовного кодекса: относительно присвоения имущества, злоупотребления влиянием, злоупотребления служебным положением и уклонения от военной службы. Им грозит до 10 лет заключения.

Как известно, накануне в Кропивницком СБУ и ГБР ликвидировали еще одну схему уклонения от мобилизации. Задержан глава ВВК и его сообщники, которые торговали фейковыми справками об «инвалидности».

Напомним, недавно в Ровно разоблачили схему фиктивного бронирования через теплоэнерго.

Также работника СБУ задержали на взятке в 34 тысячи долларов за фиктивное бронирование. А руководителя Житомирского ТЦК разоблачили на вымогательстве взятки за «непризыв» работников.

