В Германии раскрыли схему поставок европейских технологий в россию в обход санкций

В Германии раскрыли масштабную схему постачання европейских технологий в россию через третьи страны в обход санкций, введённых после полномасштабного вторжения рф в Украину.

Об этом пишет Politico.

По данным немецких прокуроров, сеть использовала подставные компании в ЕС и транзит через Турцию для поставок в россию товаров двойного назначения, которые могли использоваться в военной промышленности.

Как сообщают следственные материалы, ключевую роль в схеме играл 39-летний бизнесмен Никита С., связанный с торговой компанией в немецком городе Любек. После начала полномасштабной войны он, по версии следствия, координировал поставки для российского оборонного сектора, одновременно работая и с немецкой компанией, и с российскими структурами.

Следователи утверждают, что через сеть компаний, в частности Global Trade и ряд фирм-прокладок, в россию могли поставляться микроконтроллеры, сенсоры, электронные компоненты и другое оборудование, которое формально имело гражданское назначение, но фактически могло применяться в военных системах.

После усиления санкций, по данным прокуратуры, схема была перестроена: прямые поставки из ЕС заменили сложные маршруты через третьи страны, прежде всего Турцию. В некоторых случаях разница между экспортом из ЕС и появлением товаров в россии составляла всего 5–10 дней.

Следствие также считает, что часть российских структур фактически управляла процессом изнутри: сотрудники из рф могли получать доступ к электронной почте немецкой компании, оформляя заказы от имени европейской фирмы. Это позволяло скрывать конечного получателя — россию.

По данным федеральной прокуратуры, всего через сеть могло пройти около 16 тысяч отправлений на сумму более 30 млн евро.

Операцию раскрыли после многолетнего расследования с участием немецкой разведки. В материалах дела говорится, что Федеральная разведывательная служба Германии (BND) получила доступ к внутренним документам российской компании-координатора, что позволило отследить цепочки поставок и подтвердить обход санкций.

На данный момент несколько подозреваемых находятся под стражей, продолжается подготовка обвинительных актов. Следствие рассматривает дело как часть более широкой системы обхода санкций, направленной на обеспечение российского военно-промышленного комплекса критическими технологиями из Европы.

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подписал указы о применении санкций против россиян и компаний, которые поставляют продукцию для российского военно-промышленного комплекса. Также глава государства продлил ряд других ограничительных мер.

