США снова могут временно отменить санкции против российской нефти – СМИ

Соединенные Штаты в будущем могут снова ввести временное исключение, позволяющее закупать российскую нефть и нефтепродукты, несмотря на санкции.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

13 апреля 2026, 16:51 Главные покупатели российской нефти в мире: распределение за годы большой войны Крупнейшими импортерами нефти рф остаются Китай и Индия. В первую пятерку покупателей за все годы большой войны в Украине также вошли ЕС, Турция и Бразилия. Подробнее – на инфографике.

По данным издания, предыдущие два решения вызвали споры среди союзников США, в частности, в Европе, где считают санкции ключевым инструментом для сокращения нефтяных доходов россии и финансирования ее войны против Украины.

Отмечается, что ослабление ограничений фактически способствовало сохранению доходов Кремля на фоне роста мировых цен на нафту. Однако, по информации агентства, как и в предыдущие разы, усиление напряженности на нефтяном рынком может побудить Белый дом выдать новое разрешение на покупку санкционной нефти позже.

Также речь идет о лоббировании со стороны Индии и Индии, помимо усиления напряженности на нефтяном рынке.

Как известно, в субботу, 16 мая, после истечения срока исключения из санкций, позволявших покупать российскую нефть, США не издавали нового указа о продлении разрешения.

Решение не продлевать действие исключения приняли несмотря на то, что война в Иране усиливает обеспокоенность относительно мировых поставок энергоносителей и роста цен на топливо.

Напомним, недавно сообщалось, что Индия обратилась к США с просьбой продлить разрешение на импорт российской нефти на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке, которая нарушила поставки энергоносителей.

Сначала разрешение действовало с 12 марта по 11 апреля, однако после завершения этого срока американский Минфин продлил действие лицензии до 16 мая. Срок этих исключений истек 16 мая, и обновленных указов на сайте ведомства Министерства финансов США не было.

Также в апреле средняя цена российской нефти, используемая для налогообложения, выросла до $94,87 за баррель, что является самым высоким показателем с сентября 2014 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.