США снова могут временно отменить санкции против российской нефти – СМИ

Соединенные Штаты в будущем могут снова ввести временное исключение, позволяющее закупать российскую нефть и нефтепродукты, несмотря на санкции.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
По данным издания, предыдущие два решения вызвали споры среди союзников США, в частности, в Европе, где считают санкции ключевым инструментом для сокращения нефтяных доходов россии и финансирования ее войны против Украины.
Отмечается, что ослабление ограничений фактически способствовало сохранению доходов Кремля на фоне роста мировых цен на нафту. Однако, по информации агентства, как и в предыдущие разы, усиление напряженности на нефтяном рынком может побудить Белый дом выдать новое разрешение на покупку санкционной нефти позже.
Также речь идет о лоббировании со стороны Индии и Индии, помимо усиления напряженности на нефтяном рынке.
Как известно, в субботу, 16 мая, после истечения срока исключения из санкций, позволявших покупать российскую нефть, США не издавали нового указа о продлении разрешения.
Решение не продлевать действие исключения приняли несмотря на то, что война в Иране усиливает обеспокоенность относительно мировых поставок энергоносителей и роста цен на топливо.
Напомним, недавно сообщалось, что Индия обратилась к США с просьбой продлить разрешение на импорт российской нефти на фоне продолжающейся войны на Ближнем Востоке, которая нарушила поставки энергоносителей.
Сначала разрешение действовало с 12 марта по 11 апреля, однако после завершения этого срока американский Минфин продлил действие лицензии до 16 мая. Срок этих исключений истек 16 мая, и обновленных указов на сайте ведомства Министерства финансов США не было.
Также в апреле средняя цена российской нефти, используемая для налогообложения, выросла до $94,87 за баррель, что является самым высоким показателем с сентября 2014 года.
