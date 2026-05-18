Международная федерация сняла санкции с российских и белорусских гимнастов

Международная федерация гимнастики сняла санкции с россии и Беларуси, которые были введены еще в 2022 году. Отныне российских и белорусских гимнастов будут допускать к международным соревнованиям под своими флагами.
Об этом 18 мая сообщил Исполнительный комитет World Gymnastics на официальном сайте.
Кроме флагов, спортсменам из россии и Беларуси разрешили использовать национальные гимны.
«ИК (Исполнительный комитет) принял решение снять все ограничения, действующие для российских и белорусских спортсменов с февраля 2022 года, с немедленным вступлением в силу», – говорится в сообщении пресс-службы World Gymnastics.
Таким образом, с сегодняшнего дня они официально смогут выступать на соревнованиях уже не в нейтральном статусе.
Решение распространяется на спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.
Однако для допуска на Олимпиаду им понадобится отдельное разрешение Международного олимпийского комитета.
Как известно, российские гимнасты не выходили на международные соревнования с 2022 года. Позже федерация разрешила спортсменам из рф и Беларуси принимать участие в турнирах с 2024 года, но без использования национальной символики. Российские гимнасты отказались от выступлений под нейтральным флагом и не отобрались на Олимпиаду-2024 в Париже. Но уже в июне 2025 года рф вернула своих спортсменов и судей на международные соревнования.
Напомним, 7 мая Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям снять все ограничения с белорусских спортсменов в международных соревнованиях, включая допуск команд под национальной символикой. Там объяснили изменение позиции необходимостью «сохранить глобальную спортивную платформу».
После этого Международная федерация борьбы (UWW) приняла решение полностью снять санкции с россии и Беларуси, разрешив спортсменам из этих стран выступать под собственными флагами и гимнами.
А Международная федерация водных видов спорта World Aquatics приняла решение о снятии санкций с Беларуси и россии еще в апреле, разрешив выступления на общих условиях.
