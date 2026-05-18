ВАКС приступит к рассмотрению дела экс-руководителя Гослекслужбы

Высший антикоррупционный суд назначил на 18 мая подготовительное заседание в уголовном производстве по обвинению бывшего председателя Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками Романа Исаенко в недостоверном декларировании.

Такое решение 12 мая принял ВАКС, сообщает «Слово и дело».

«Назначить подготовительное судебное заседание в уголовном производстве по обвинению (Исаенко – ред.) в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 366-2 УК Украины на 18 мая 2026 года», – говорится в решении.

Как известно, суд определил залог экс-главе Гослекслужбы Романа Исаенко. Также на него возложили следующие обязанности: прибывать по первому требованию; не отлучаться из Киева и Киевской области без разрешения; сообщать об изменении своего места жительства и/или места работы; воздержаться от общения со свидетелями и сдать на хранение загранпаспорта.

Напомним, по версии следствия, Исаенко не внес в ежегодные декларации за 2022–2024 годы информацию о жилом доме в Киевской области. Недвижимость оформлена на близких родственников, однако фактически пользовался ею он вместе с супругой, поэтому эти данные должны были быть отражены в декларациях.

