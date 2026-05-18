Сборную Украины по футболу возглавил итальянец Андреа Мальдера: что о нем известно

Новым главным тренером сборной Украины по футболу стал 55-летний итальянский специалист Андреа Мальдера. Это первый иностранный тренер в истории национальной команды.

Об этом официально сообщила Украинская ассоциация футбола (УАФ).

«Андреа Мальдера стал новым главным тренером сборной Украины. Кандидатуру итальянского специалиста утвердил Исполнительный комитет УАФ по представлению Комитета национальных сборных», – говорится в сообщении.

В УАФ отметили, что контракт с Мальдерой рассчитан на два года с опцией пролонгации.

Мальдера стал первым иностранным главным тренером в истории сборной Украины. У руля «сине-желтых» он заменил Сергея Реброва.

Отметим, Андреа Мальдера родился 18 мая 1971 года. На протяжении карьеры работал ассистентом главного тренера в «Милане» (Италия), «Брайтоне» (Англия) и «Марселе» (Франция). В 2016-2021 годах был ассистентом Андрея Шевченко в тренерском штабе сборной Украины. Таким образом, работа во главе сборной Украины станет для Мальдеры первой в карьере.

Ожидается, что итальянский специалист выведет украинскую сборную уже на два ближайших товарищеских поединка. В последний день мая «сине-желтые» сыграют с Польшей, а 7 июня – игра против Дании.

Тем временем Андреа Мальдера впервые обратился к болельщикам на украинском языке и пообещал сделать все возможное, чтобы Украина достигла наивысших результатов.

«Я очень рад быть здесь. Для меня честь возглавить сборную. Я сделаю все для Украины. Слава Украине!», – сказал он.

Напомним, 22 апреля Ребров покинул сборную Украины, которую возглавлял три года. Он покинул пост наставника национальной команды по взаимному согласию сторон после того, как Украина не вышла на Чемпионат мира по футболу-2026, проиграв в плей-офф квалификации Швеции (1:3).

