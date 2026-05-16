ОАЭ планируют удвоить экспорт нефти в обход Ормузского пролива к 2027 году

Объединенные Арабские Эмираты ускорят реализацию нового нефтепровода, который позволит значительно увеличить экспорт нефти через порт Фуджейра и уменьшить зависимость от Ормузского пролива.
Об этом сообщает Reuters.
В правительственной пресс-службе Абу-Даби заявили, что проект существенно расширит возможности страны для обхода стратегически важного Ормузского пролива. Кронпринц Абу-Даби шейх Халед бин Мохамед бин Заид поручил Национальной нефтяной компании Абу-Даби ускорить строительство трубопровода «Запад-Восток». Завершить строительство планируют к 2027 году.
На данный момент действующий трубопровод Хабшан–Фуджейра способен транспортировать до 1,8 миллиона баррелей нефти в сутки. Он стал ключевым маршрутом для ОАЭ, стремящихся максимально нарастить поставки через побережье Оманского залива, расположенное за пределами Ормузского пролива.
Reuters отмечает, что ОАЭ и Саудовская Аравия остаются единственными странами Персидского залива, которые имеют трубопроводы для экспорта нефти в обход пролива. В то же время Кувейт, Ирак, Катар и Бахрейн почти полностью зависят от морских маршрутов через Ормузский пролив.
Напомним, 7 мая сообщалось, что у Ормузского пролива остаются заблокированными около 1600 судов, так как судоходные компании избегают прохода через регион из-за высоких рисков безопасности и финансовых потерь.
Тогда как 10 мая стало известно, что танкер со сжиженным природным газом из Катара прошел через Ормузский пролив впервые с начала войны между США и Ираном.
