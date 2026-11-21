Украина передала американской стороне и омбудсмену обновленный список населенных пунктов на временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, где предлагается провести гуманитарные миссии по эвакуации людей по примеру Олешек.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами.

12 ноября 2026, 09:57 Украина готовит новые гуманитарные миссии при поддержке Мелании Трамп – Лубинец Украина готовит новые гуманитарные миссии для спасения граждан из оккупации. Мелания Трамп подтвердила готовность поддержать их проведение, сообщил Лубинец.

По словам главы государства, Украина продолжает работать над организацией гуманитарных операций по аналогии с эвакуацией людей из Олешек на Херсонщине.

Зеленский поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за содействие в разблокировании эвакуации украинских граждан из Олешек.

«Мы благодарны еще раз первой леди Соединенных Штатов Америки за Олешки, за разблокирование и эвакуацию наших людей, граждан Украины», – отметил президент.

Он сообщил, что обсудил с главнокомандующим ВСУ Михаилом Драпатым подготовку новых гуманитарных миссий, в частности количество людей, которых потенциально можно эвакуировать, и имеющиеся наработки.

По словам Зеленского, обновленный перечень населенных пунктов уже передали омбудсмену и американской стороне.

В список вошли населенные пункты Херсонской области:

Олешки (эвакуационная операция уже проведена);

Раденск;

Костогрызово;

Голая Пристань;

Старая Збурьевка;

Новая Збурьевка;

Гладковка;

Великие Копани;

Кардашинка;

Великая Кардашинка.

Также в перечне указаны населенные пункты Запорожской области:

Маячка;

Златополь;

Днепрорудное;

Каменское;

Верхняя Криница;

Васильевка.

Президент подчеркнул, что список не является окончательным и в дальнейшем будет обновляться в зависимости от информации о количестве людей, которые остаются на временно оккупированных территориях, и их состоянии.

«Этот список будет обновляться, будет прорабатываться, как только мы будем иметь полную информацию и цифры, сколько людей и в каком состоянии находится в том или ином городе, городке нашего государства на временно оккупированных территориях», – подытожил Зеленский.

Напомним, первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп, при содействии которой организовали эту миссию, заявила, что из Олешек удалось эвакуировать «почти 800 человек».

Также сообщалось, что во время действия режима прекращения огня на Херсонщине для проведения гуманитарной миссии в Олешках Силам обороны Украины удалось провести эвакуацию жителей правобережья Херсонщины.

Эвакуированным жителям временно оккупированных Олешек уже предоставили документы, средства связи, одежду, денежную и медицинскую помощь. Для тех, кому некуда ехать, также подобрали варианты временного проживания.

Во вторник, 10 ноября, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец анонсировал, что для жителей Олешек готовят возможность дополнительной эвакуации.

Также как известно, 12 ноября российский диктатор владимир путин предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки, по аналогии с Олешками.

Однако президент Зеленский заявил, что предложение российского диктатора направлено на вывод украинских войск из города и его дальнейшую оккупацию.

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