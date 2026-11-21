Американские сенаторы-демократы Джин Шахин и Крис Кунс призвали США немедленно отреагировать на нарушения россией воздушного пространства союзников Вашингтона. Они также раскритиковали президента Дональда Трампа за дружеское отношение к владимиру путину на фоне продолжения российской агрессии против Украины.

Об этом сообщает The Hill со ссылкой на совместное заявление сенаторов, обнародованное 20 ноября.

20 ноября 2026, 10:52 «Большая ошибка»: республиканцы раскритиковали Трампа за договоренности с путиным и Си Цзиньпином Республиканцы в Конгрессе США раскритиковали Трампа за договоренности с путиным и Си Цзиньпином. Они опасаются, что соглашения помогут россии финансировать войну против Украины.

Шахин, являющаяся ведущей представительницей демократов в Комитете Сената по иностранным делам, и Кунс осудили недавние нарушения воздушного пространства союзников США, которые связывают с россией. По их мнению, Вашингтон должен отреагировать на такие действия без промедлений.

«Эта опасная серия гибридных атак, которые путин развернул против наших партнеров, особенно стран НАТО, является проверкой нашей решимости и попыткой подорвать нашу поддержку Украины», – заявили сенатори.

Как отмечает издание, на этой неделе Япония и Тайвань сообщали об обнаружении российских военных самолетов вблизи своего воздушного пространства. Кроме того, 20 ноября Польша заявила о падении на своей территории нескольких российских объектов, в частности ракеты. Один из них взорвался, однако информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Сенаторы раскритиковали Трампа за отношение к путину

Отдельно Шахин и Кунс раскритиковали американского президента за его поведение во время трехсторонней встречи с путиным и лидером Китая Си Цзиньпином.

Во время визита в Азию Трамп обнял Си Цзиньпина и назвал путина своим «другом». На пресс-конференции 20 ноября он также заявил, что имеет хорошие отношения с российским диктатором, и положительно высказался о наличии у россии ядерного арсенала.

«Пока президент Трамп тепло обнимает владимира путина, россия продолжает неприемлемые нарушения воздушного пространства союзников Америки», – подчеркнули сенаторы.

В Белом доме в ответ заявили, что Трамп готов встречаться с любым мировым лидером ради продвижения американских интересов.

Пресс-секретарь администрации Анна Келли отметила, что способность президента договариваться уже принесла США выгодные торговые соглашения, улучшение сотрудничества в ядерной сфере и расширение доступа американских товаров на иностранные рынки.

«Путин стал увереннее, а не более готовым к миру»

The Hill напоминает, что Трамп неоднократно обещал завершить войну между россией и Украиной. Его зять Джаред Кушнер, участвующий в переговорах, 19 ноября заявил, что Москва якобы открыта к идее заключения договора о взаимной обороне между Киевом и Вашингтоном.

Однако всего через несколько часов после встречи Трампа с путиным россия нанесла очередной массированный удар по Украине. По мнению Шахин и Кунса, это свидетельствует о том, что переговоры не изменили позицию российского диктатора относительно войны.

«Путин явно вышел из этих встреч еще более уверенным в себе, а не более готовым к миру», – заявили сенаторы.

Они также подчеркнули, что Конгресс США будет продолжать поддерживать американских союзников и Украину.

Напомним, в четверг, 19 ноября, в китайском Шэньчжэне состоялись переговоры между представителями Китая, США и россии. По итогам была принята совместная декларация о мире, которая предусматривает снижение ядерных рисков, соблюдение иммунитетов должностных лиц, реформирование ООН, а также расширение производства и поставок нефтепродуктов.

Трамп и путин также провели отдельную двустороннюю встречу на полях саммита. Перед началом разговора Трамп тепло поприветствовал путина и назвал его своим другом. Переговоры длились около 40 минут, а главной темой разговора стала война в Украине.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявления Трампа и подчеркнул, что для Украины глава Кремля остается врагом и убийцей, а подобные высказывания могут создавать у него ощущение безнаказанности.

В то же время дружеское отношение Трампа к путину вызвало волну критики среди республиканцев в Конгрессе США и союзников Украины в Европе. Политики опасаются, что договоренности могут усилить позиции россии и помочь ей финансировать войну против Украины.

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