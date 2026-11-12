Украина готовит новые гуманитарные миссии при поддержке Мелании Трамп – Лубинец

Украина рассматривает возможность организации новых гуманитарных миссий для помощи гражданам, которые остаются на временно оккупированных территориях. К их проведению планируют привлечь американских партнеров, в частности команду первой леди США Мелании Трамп.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире Эспрессо.

2 ноября 2026, 09:44 Эвакуация из Олешек: Мелания Трамп сообщила, скольким людям удалось выехать Первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп назвала миссию в Олешках успешной и сообщила, что вывезти на безопасные территории удалось почти 800 человек.

По словам омбудсмена, во время подготовки гуманитарной миссии в Олешках Херсонской области при участии Мелании Трамп и ее специального представителя Марка Бекмана удалось разработать новый механизм взаимодействия с российской стороной.

Он предусматривал физическое присутствие представителей трех стран на территории, подконтрольной россии, чтобы обеспечить большую прозрачность процесса оказания гуманитарной помощи.

Благодаря этому механизму удалось вернуть на подконтрольную Украине территорию граждан, которые стремились выехать из Олешек. В то же время Лубинец подчеркнул, что в аналогичной помощи нуждаются жители других населенных пунктов Херсонщины, а также оккупированных территорий в других регионах Украины.

В настоящее время украинская сторона анализирует результаты проведенной миссии и определяет, какие аспекты необходимо усовершенствовать для более эффективной защиты граждан. По словам омбудсмена, возможность организации следующих гуманитарных миссий уже обсуждали как с американскими партнерами, так и с российской стороной.

«Лично Мелания Трамп подтвердила, что она готова поддерживать подобные гуманитарные направления, гуманитарные миссии, делать все, чтобы физически спасать граждан Украины», – подчеркнул Лубинец.

Он также отметил, что после возвращения украинской делегации из Вашингтона контакты с командой первой леди США продолжаются практически ежедневно. Омбудсмен выразил надежду, что уже в ближайшее время такое сотрудничество позволит достичь новых положительных результатов.

Напомним, накануне при содействии первой леди США Мелании Трамп удалось организовать гуманитарную миссию, в рамках которой из Олешек во время режима тишины удалось эвакуировать «почти 800 человек».

Позже президент Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени за гуманитарную поддержку Украины и деятельность, направленную на спасение украинских детей, пострадавших вследствие российской агрессии.

Также Лубинец сообщал, что Офис омбудсмена готовит возможность дополнительного безопасного выезда для жителей Олешек и окрестных населенных пунктов.

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