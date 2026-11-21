В Эстонии утром 21 ноября объявили предупреждение о возможной угрозе беспилотников в двух северо-восточных регионах страны. Из-за потенциальной опасности в небо подняли истребители НАТО.

Об этом сообщает ERR.

20 ноября 2026, 15:02 Правительство Эстонии представило план закрытия границы с ооссией Эстония с 1 декабря полностью закроет автомобильную границу с россией из-за угроз безопасности и атак российских спецслужб. Ограничения будут действовать на всех пяти пунктах пропуска.

По информации Сил обороны Эстонии, предупреждение о возможной угрозе беспилотников для уездов Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа поступило в 04:42 через государственную систему оповещения EE-ALARM.

В комментарии ERR военные подтвердили, что в ответ на потенциальную угрозу в воздух подняли истребители НАТО, в частности самолеты Военно-воздушных сил Турции.

В то же время, в отличие от предыдущих подобных случаев, Латвия и Литва этим утром не объявляли предупреждений о воздушной угрозе.

В 06:49 Силы обороны Эстонии сообщили, что угроза для двух северо-восточных регионов страны миновала.

Тем временем губернатор Ленинградской области россии Александр Дрозденко заявил о массированной атаке беспилотников на регион. Сначала он сообщил о якобы сбитии шести дронов, однако менее чем через час заявил, что их количество возросло до 93.

В ERR отмечают, что из-за войны россии против Украины беспилотники и другие летательные аппараты могут случайно попадать в воздушное пространство Эстонии или быть направленными туда российской стороной.

Напомним, недавно правительство Эстонии приняло решение полностью закрыть автомобильную границу с россией с 1 декабря 2026 года. Ограничения будут действовать на всех автомобильных пунктах пропуска, а гуманитарных исключений для пересечения границы не предусмотрено.

Также ранее сообщалось, что Эстония отменила запрет на перевозку противопехотных мин по своей территории и планирует построить около 150 бункеров вблизи границы с россией. Соответствующие решения связаны с укреплением обороны страны.

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