Шведский пилот истребителя Gripen получил разрешение НАТО на уничтожение российской ракеты, которая, вероятно, залетела в воздушное пространство Польши. Однако лётчик не открыл огонь из-за сложных погодных условий, которые помешали идентифицировать цель.

Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на командующего Оперативным командованием Вооружённых сил Польши генерала Иренеуша Новака.

28 октября 2026, 12:05 Террор без границ: как часто соседние страны ограничивали полеты из-за дроновой угрозы в 2026 году Как часто в Польше, Эстонии, Молдове и Румынии ограничивали авиаполёты и закрывали аэропорты из-за дронов рф с начала 2026 года – на инфографике «Слово и дело».

По его словам, два шведских истребителя Gripen действовали под контролем Объединённого центра воздушных операций НАТО (CAOC) в немецком Удеме, который отвечает за воздушные операции в этой части Европы.

Именно этот центр выдал пилотам условное разрешение на применение вооружения, которое позволяло самостоятельно принять решение об уничтожении воздушной цели при соблюдении определённых условий.

Один из шведских пилотов пытался перехватить объект, который, по предварительной оценке, был российской крылатой ракетой Х-101. Лётчик сообщил, что, вероятно, обнаружил именно такую ракету, однако не смог подтвердить её тип ни визуально, ни с помощью бортовых оптико-электронных систем.

Как пояснил Новак, причиной стали чрезвычайно сложные погодные условия в районе перехвата. Поэтому, несмотря на наличие разрешения НАТО, пилот решил не применять оружие.

По информации польских военных, во время российской атаки отслеживали 11 воздушных объектов, которые могли представлять угрозу для Польши. Три из них пересекли государственную границу. В то же время ни один из этих случаев не привёл к гибели или ранению людей.

Для защиты воздушного пространства привлекли два польских истребителя F-16 с авиабазы Ласк и два шведских Gripen. В операции также принимали участие самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340, нидерландский самолёт-заправщик MRTT и наземные системы противовоздушной обороны.

По словам генерала Новака, российская атака проходила в два этапа. Сначала оккупанты применили беспилотники, в частности скоростные реактивные дроны, а затем – крылатые ракеты «Калибр» и Х-101.

Польские военные располагали информацией о местах запуска ракет, их количестве и направлениях полёта. Для отслеживания воздушных угроз также использовали данные, которые Украина передавала через систему «Вираж».

Новак подчеркнул, что у польской стороны нет сомнений относительно того, кто стоит за атакой.

Напомним, 20 ноября «неизвестные объекты» армии нарушили воздушное пространство Польши во время российской атаки на Украину.

Позже министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что в Польшу залетели две ракеты и, вероятнее всего, реактивный беспилотник типа «Шахед». В частности, одна из ракет была российской Х-101.

В свою очередь, американский президент Дональд Трамп назвал случайными запуски российских ракет и беспилотников на территорию Польши.

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