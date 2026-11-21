Федеральное бюро расследований США расследует вероятный взлом общенациональной базы данных криминальной информации, которой пользуются правоохранительные органы по всей стране. Это уже вторая кибератака на системы ФБР за последние несколько месяцев.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника, ознакомленных с ходом расследования.

17 ноября 2026, 08:58 В США произошел масштабный сбой в работе крупнейших банков: что известно В США произошел масштабный сбой в работе банков из-за технической неисправности JPMorgan Chase. Тысячи клиентов не могли получить доступ к счетам и осуществить переводы.

По информации собеседников издания, хакеры, вероятно, проникли в Национальный центр криминальной информации (NCIC). Эта система обеспечивает обмен данными между федеральными, региональными и местными правоохранительными органами США.

База данных NCIC используется для проверки информации о лицах, находящихся в розыске, действующих ордерах на арест и других сведений, необходимых для работы полиции.

Последнее вероятное проникновение обнаружили несколько дней назад. Инцидент произошел на фоне серии масштабных сбоев в США, которые затронули банки, Агентство национальной безопасности (АНБ) и систему управления воздушным движением Федерального управления гражданской авиации (FAA).

Бывший чиновник ФБР, возглавлявший расследование деятельности киберпреступных группировок, подчеркнул, что NCIC является одной из важнейших информационных систем американских правоохранителей.

По его словам, главное беспокойство вызывает не только возможная утечка конфиденциальных данных, но и риск того, что хакеры могли изменить информацию, на которую ежедневно полагаются полицейские.

«Меня беспокоит не только то, получили ли хакеры доступ к конфиденциальной информации, хотя это тоже проблема, но и то, могли ли они нарушить достоверность данных, на которые полагаются правоохранители», – отметил он.

Как известно, в сентябре 2026 года хакерская группировка ShinyHunters атаковала сайт вакансий ФБР, получив доступ к конфиденциальным персональным данным сотрудников ведомства.

В рамках расследования этого инцидента правоохранители задержали канадского исследователя кибербезопасности и автора публикаций, которому предъявили соответствующие обвинения.

После атаки некоторые сотрудники ФБР жаловались, что не получили достаточной информации о том, пострадали ли их персональные данные, а также были недовольны предложенными мерами защиты.

Напомним, в США в понедельник, 16 ноября, произошел масштабный технический сбой, который повлиял на работу онлайн-банкинга нескольких крупных банков и платежного сервиса Zelle. Тысячи клиентов сообщили о проблемах с доступом к счетам и задержках денежных переводов.

А 12 ноября пользователи в разных странах столкнулись с перебоями в работе сервисов Microsoft. Проблемы возникли с почтой Outlook, платформой Teams и помощником Copilot. Причиной стали технические неполадки с серверами компании.

Кроме того, в Соединенных Штатах временно приостанавливали вылеты самолетов из всех аэропортов страны. Такое решение приняло Федеральное управление гражданской авиации США (FAA), объяснив его чрезвычайными обстоятельствами и соображениями безопасности.

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