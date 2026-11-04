Лубинец рассказал, какую помощь оказали эвакуированным жителям Олешек

Общество
Читати українською
Эвакуированным жителям Олешек уже предоставили документы, средства связи, одежду, денежную и медицинскую помощь, сообщил омбудсман.
Фото: РБК-Украина

Эвакуированным жителям временно оккупированных Олешек уже предоставили документы, средства связи, одежду, денежную и медицинскую помощь. Для тех, кому некуда ехать, также подобрали варианты временного проживания.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Перемирие в Олешках: чего ждать после 1 ноябряРоссия под прикрытие перемирия перегруппировывает войска, чтобы начать наступательные действия после 1 ноября.

По его словам, людям выдали мобильные телефоны с SIM-картами, павербанки и средства личной гигиены. Непосредственно в больнице организовали оформление банковских карт, идентификационных кодов и паспортов.

Киевский ЦНАП помог получить справки внутренне перемещенных лиц, а заявления на выплаты подали через Пенсионный фонд. Кроме того, эвакуированные получили медицинскую и психологическую помощь.

«Также ответ на наиболее распространенный вопрос: а что с жильем? Люди, у которых есть родные, смогут воссоединиться с ними. Для тех, кому некуда возвращаться, уже подобраны варианты временного проживания. Также прорабатываем надлежащий уход за маломобильными людьми и возможность дальнейшей реабилитации. Семьи с детьми будут проходить дополнительную реабилитацию», – написал омбудсман.

Напомним, что во время действия режима прекращения огня на Херсонщине для проведения гуманитарной миссии в Олешках Силам обороны Украины удалось провести эвакуацию жителей правобережья Херсонщины.

А ранее Лубинец ответил, почему Украина и рф не раскрывают точное количество людей, эвакуированных из Олешек.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.

ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM

самое важное от «Слово и дело»
Эвакуация Помощь Херсонская область Дмитрий Лубинец Олешки
Поделиться:

Читайте также

Другие новости политики

Новости

В Украине изменили правила работы частной ПВО: шесть главных нововведений
итогиНАБУ разоблачило преступную организацию в рамках «Карфагена», а демократы выиграли выборы в Конгресс. Главное за день
«Мы дали свои предложения»: Зеленский полтора часа говорил с Виткоффом и Кушнером
Энергетики и коммунальщики смогут ежемесячно получать доплату в 30 тысяч гривен
В Киеве люди перекрыли дорогу из-за длительных отключений света – соцсети
Литва выслала троих граждан Украины, обвиненных в работе на иностранные спецслужбы
ВСУ сбили вражеский «шахед» с агитлистовками, летевший на Киев – «Мадяр»
Россия продаст долю в крупнейшей судоходной госкомпании из-за нехватки денег на войну – СМИ
Поклад уволил двух сотрудников СБУ, фигурирующих в расследовании НАБУ
Столкновения в Петропавловской Борщаговке: задержанной женщине-«медику» избрали меру пресечения (обновлено)
Больше новостей