Лубинец рассказал, какую помощь оказали эвакуированным жителям Олешек

Эвакуированным жителям временно оккупированных Олешек уже предоставили документы, средства связи, одежду, денежную и медицинскую помощь. Для тех, кому некуда ехать, также подобрали варианты временного проживания.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

29 октября 2026, 17:50 Перемирие в Олешках: чего ждать после 1 ноября Россия под прикрытие перемирия перегруппировывает войска, чтобы начать наступательные действия после 1 ноября.

По его словам, людям выдали мобильные телефоны с SIM-картами, павербанки и средства личной гигиены. Непосредственно в больнице организовали оформление банковских карт, идентификационных кодов и паспортов.

Киевский ЦНАП помог получить справки внутренне перемещенных лиц, а заявления на выплаты подали через Пенсионный фонд. Кроме того, эвакуированные получили медицинскую и психологическую помощь.

«Также ответ на наиболее распространенный вопрос: а что с жильем? Люди, у которых есть родные, смогут воссоединиться с ними. Для тех, кому некуда возвращаться, уже подобраны варианты временного проживания. Также прорабатываем надлежащий уход за маломобильными людьми и возможность дальнейшей реабилитации. Семьи с детьми будут проходить дополнительную реабилитацию», – написал омбудсман.

Напомним, что во время действия режима прекращения огня на Херсонщине для проведения гуманитарной миссии в Олешках Силам обороны Украины удалось провести эвакуацию жителей правобережья Херсонщины.

А ранее Лубинец ответил, почему Украина и рф не раскрывают точное количество людей, эвакуированных из Олешек.

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