Для жителей Олешек готовят возможность дополнительной эвакуации – Лубинец

Офис омбудсмена готовит возможность дополнительного безопасного выезда для жителей Олешек и окрестных населенных пунктов.

Об этом во вторник, 10 ноября, сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

По его словам, после первой успешной гуманитарной миссии поступают новые заявки, которые обрабатывают с учетом состояния здоровья, мобильности и потребностей людей. Однако, для следующего выезда еще должны согласовать гуманитарные и безопасные условия.

8 ноября 2026, 19:35 Российские войска провели значительную ротацию в Херсонской области – Зеленский Зеленский заявил, что российские войска использовали гуманитарную операцию в Олешках для значительной ротации сил и техники. ВСУ должны усилить защиту Херсона.

«К нам продолжают поступать звонки и обращения от жителей Олешек и Олешковской общины. Люди, увидевшие, что механизм безопасного выезда сработал, теперь также сообщают о желании выехать на подконтрольную правительству Украины территорию. Мы продолжаем собирать и актуализировать информацию о каждом таком человеке», – отметил Лубинец.

В настоящее время представители Офиса омбудсмена уточняют местонахождение, состояние здоровья, мобильность, состав семьи, наличие документов и потребность в медицинском или специальном транспорте. Особое внимание уделяют людям пожилого возраста, маломобильным гражданам, лицам с инвалидностью, тяжелобольным и семьям с детьми.

«Сейчас мы работаем над возможностью организации дополнительного безопасного выезда жителей Олешек и других населенных пунктов Олешковской общины. Как только будет наработан безопасный механизм, люди, которых это касается, получат необходимую информацию», – уточнил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Также он подчеркнул: те, кто уже обращался, не оставлены без внимания. Информация обо всех сохранена и обрабатывается.

«Если обстоятельства изменились, в частности состояние здоровья, местонахождение, состав семьи или контактные данные, важно сообщить нам об этом. Контактные номера телефонов для сбора заявок желающих выехать из Олешек и Олешковской общины – по номерам в WhatsApp, Viber, Telegram: +38 067 717 51 70, +38 073 719 81 34», – отметил омбудсмен.

По его данным, следующая инициатива планируется только для Олешек и окрестных населенных пунктов.

Напомним, эвакуированным жителям временно оккупированных Олешек уже предоставили документы, средства связи, одежду, денежную и медицинскую помощь. Для тех, кому некуда ехать, также подобрали варианты временного проживания.

Как известно, во время действия режима прекращения огня на Херсонщине для проведения гуманитарной миссии в Олешках Силам обороны Украины удалось провести эвакуацию жителей правобережья Херсонщины.

Также Лубинец ответил, почему Украина и рф не раскрывают точное количество людей, эвакуированных из Олешек.

Тем временем президент Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени за гуманитарную поддержку Украины и деятельность, направленную на спасение украинских детей, пострадавших в результате российской агрессии.

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