Министр обороны США Пит Гегсет ввел новые ограничения в отношении оборонного сотрудничества с Канадой. Решение приняли на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Оттавой.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на чиновников, знакомых с приказом Гегсета.

1 ноября 2026, 14:11 Премьер Канады готов отложить торговое соглашение до смены президента США Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что готов отложить заключение торгового соглашения с США до смены американского президента.

По информации издания, соответствующий засекреченный документ распространили на прошлой неделе. Один из собеседников назвал новые ограничения «пощечиной» для Канады. Пока неизвестно, как именно они скажутся на взаимодействии вооруженных сил двух стран.

Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что ведомство стремится обеспечить соответствие сотрудничества с Канадой оборонным целям США.

Он заверил, что приказ Гегсета не повлияет на обмен разведданными, а также взаимодействие стран в рамках НАТО и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Посольство Канады в Вашингтоне не ответило на запрос издания относительно новых ограничений.

Отношения между США и Канадой обострились после возвращения Дональда Трампа в Белый дом. Американский президент неоднократно критиковал оборонные расходы Канады и заявлял, что страна должна стать 51-м штатом США.

Гегсет также преуменьшал вклад американских союзников в военные операции в Афганистане. Как отмечает WP, во время войны там погибли по меньшей мере 158 канадских военнослужащих, еще около двух тысяч получили ранения.

Напомним, премьер-министр Канады Марк Карни заявлял о готовности отложить заключение торгового соглашения с США до смены американского президента, если договориться с администрацией Дональда Трампа не удастся.

Ранее американская сторона обвинила Канаду в попытках повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США. Марк Карни отверг обвинения, подчеркнув, что действия Оттавы направлены на защиту канадской экономики.

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