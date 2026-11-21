Президент Европейского совета Антониу Кошта предложил сократить общие расходы многолетнего бюджета ЕС на 2028–2034 годы на 204 млрд евро по сравнению с первоначальным планом Еврокомиссии. В то же время финансирование Украины хотят сохранить на уровне до 100 млрд евро.

Об этом говорится в предложении Кошты относительно многолетней финансовой рамки Евросоюза на 2028–2034 годы, с которым ознакомилась корреспондентка «Европейской правды».

Для поддержки Украины предусмотрели специальный инструмент Ukraine Reserve объемом до 100 млрд евро в текущих ценах. В постоянных ценах 2025 года эта сумма составляет 88,869 млрд евро.

«Конкретно мое предложение на 10% ниже первоначального предложения Комиссии – сокращение на 204 млрд евро в текущих ценах, чтобы удержать национальные взносы на разумном уровне», – заявил Кошта во время презентации документа.

В то же время объем финансирования Украины соответствует первоначальному плану Европейской комиссии. Эти средства предлагают выделять дополнительно к установленным предельным объемам многолетнего бюджета ЕС.

Поддержка Украины будет предусматривать бюджетные гарантии, безвозмездное финансирование и кредитную помощь, обеспеченную бюджетными возможностями Евросоюза. Кроме того, предложение допускает дополнительное субсидирование расходов Украины на заимствования. Финансирование также могут направлять через другие инструменты внешней помощи ЕС, в частности для покрытия гуманитарных потребностей.

Общий объем предложенного многолетнего бюджета Евросоюза составляет около 1,78 трлн евро в текущих ценах.

Предложение Антониу Кошты рассмотрят на заседании Европейского совета 26–27 ноября в Брюсселе.

Напомним, Украина получила от Европейского Союза почти 8 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility. Это крупнейший единовременный транш за всю историю программы.

Тем временем президент Владимир Зеленский призвал европейских партнеров направить 21 млрд евро неиспользованных средств программы SAFE на совместные с Украиной оборонные проекты.

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