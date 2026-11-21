В Финском заливе два беспилотника атаковали грузовое судно Sparta II, которое направлялось в Калининград. Судно ходит под российским флагом и находится под санкциями США с 2022 года из-за вероятной перевозки оружия в интересах россии.

Об атаке сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«В нейтральных водах Финского залива, в трех морских милях от границы российской федерации, произошло нападение на грузовое судно, следовавшее в г. Калининград, с применением двух БПЛА», – заявил он.

По словам Дрозденко, сейчас идет эвакуация экипажа, а последствия атаки уточняют.

Российские СМИ отмечают, что ранее суда в Балтийском море атаковали только в портовых зонах во время ударов по портовой инфраструктуре. В то же время, по их данным, инцидент в открытом море произошел впервые.

Также губернатор Ленинградской области утверждает, что в течение ночи над регионом сбили 80 украинских беспилотников.

Какое именно судно подверглось атаке и какой груз оно перевозило, официально пока неизвестно. В то же время The Insider отмечает, что в Финском заливе есть несколько кораблей, которые соответствуют описанию и могли попасть под удар. Одним из них является Sparta II, которое ходит под российским флагом. По данным издания, судно исчезло с радаров около 09:00 по восточноевропейскому времени. Вероятно, это произошло именно во время атаки.

Об ударе по Sparta II также сообщили эстонские пограничники.

Судно находится под санкциями США с 2022 года. Его подозревали в перевозке военных грузов для россии. В частности, в августе 2022 года Sparta II заметили во время выхода из сирийского порта Тартус с зенитно-ракетными комплексами С-300 на борту.

Напомним, утром 16 ноября у побережья Болгарии затонуло грузовое судно BETUL 8 под флагом Сомали.

Кроме этого, 14 ноября вблизи дельты Дуная, недалеко от румынского города Сулина, беспилотники атаковали три коммерческих судна. Премьер-министр Румынии Лука Никулеску осудил инцидент и заявил о необходимости усиления безопасности в Черном море.

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