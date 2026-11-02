Эвакуация из Олешек: Мелания Трамп сообщила, скольким людям удалось выехать

Из временно оккупированных армией россии Олешек по итогам гуманитарной миссии, которая длилась с 27 октября 2026 года по 1 ноября, удалось эвакуировать около 800 человек.

Об этом сообщила первая леди Соединенных Штатов Америки Мелания Трамп в социальных сетях.

По ее словам, миссия прошла успешно, поскольку в регион «удалось доставить критически важную помощь, а также эвакуировать почти 800 человек».

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«От имени Америки я выражаю благодарность россии и Украине за их лидерство и сотрудничество во время прекращения огня в Олешках. Надеюсь, что Олешки станут фундаментом для длительного мира между двумя народами. Режим прекращения огня начался 27 октября 2026 года и завершился 1 ноября 2026 года, как и было запланировано», – добавила Мелания Трамп.

Напомним, несмотря на то, что режим прекращения огня в районе Олешек на Херсонщине, который действовал с 27 октября до 1 ноября, официально завершился, Украина и россия прорабатывают возможность продолжения гуманитарных инициатив.

Как известно, 31 октября эвакуированные из оккупированных Олешек люди добрались до Украины, а впоследствии омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что гуманитарная миссия успешно завершилась.

Также мы информировали, что во время действия режима прекращения огня на Херсонщине для проведения гуманитарной миссии в Олешках Силам обороны Украины также удалось провести эвакуацию жителей правобережья Херсонщины.

Тем временем в Генштабе сообщили, что российские войска использовали режим тишины, введенный для проведения гуманитарной операции в Олешках Херсонской области, для укрепления своих позиций, ротации подразделений и подвоза боеприпасов.

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