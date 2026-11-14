Зеленский раскрыл истинную цель предложения путина по Константиновке

Президент Владимир Зеленский заявил, что предложение российского диктатора владимира путина провести гуманитарную операцию в Константиновке Донецкой области направлено на вывод украинских войск из города и его последующую оккупацию.

Об этом глава государства сообщил во время общения с журналистами 13 ноября, передает Суспільне.

13 ноября 2026, 16:38 Гуманитарная миссия как прикрытие: зачем россии пауза в боях за Константиновку Военный обозреватель Александр Коваленко объяснил, почему предложение о гуманитарной миссии в Константиновке может быть попыткой россии усилить войска и подготовить новое наступление.

По словам Зеленского, российская сторона пытается использовать гуманитарную инициативу, поскольку не может захватить Константиновку военным путем.

«Путин просто хочет, чтобы мы вышли из Константиновки, а они зашли и таким образом оккупировали весь город», – заявил президент.

Он сообщил, что уже объяснил американским переговорщикам позицию Украины относительно этого предложения.

Зеленский также подчеркнул, что украинские военные продолжают бои в Константиновке, а эвакуацию гражданских проводят при первой возможности.

По его словам, после возможной оккупации Константиновки российские войска будут пытаться продвигаться к Краматорску и Славянску.

Президент напомнил о гуманитарной операции в Алешках, во время которой удалось эвакуировать гражданских. В то же время, по его утверждению, после этого российские войска усилили свои позиции в населенном пункте.

Напомним, 12 ноября российский диктатор владимир путин во время переговоров со специальными посланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки по аналогии с Алешками.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что Украина рассматривает возможность организации новых гуманитарных миссий для помощи гражданам, которые остаются на временно оккупированных территориях. К их проведению планируют привлечь американских партнеров, в частности команду первой леди США Мелании Трамп.

Также он сообщал, что Офис омбудсмена готовит возможность дополнительного безопасного выезда для жителей Алешек и близлежащих населенных пунктов.

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