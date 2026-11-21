В субботу, 21 ноября, российские войска атаковали Винницу. В результате удара по объекту инфраструктуры часть города осталась без электроснабжения. Также поврежден детский сад.

Об этом сообщили в Винницкой ОВА.

Во время воздушной тревоги в Виннице прогремел взрыв. После этого появилась информация о задымлении в восточной части города. По предварительным данным, в результате атаки пострадавших нет.

По состоянию на 10:25 в ОВА сообщили, что россияне попали в объект инфраструктуры, из-за чего часть Винницы осталась без света. Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, взрывная волна повредила здание детского сада. Специальные комиссии обследуют жилые дома, чтобы установить возможные повреждения.

Напомним, российские войска в ночь на 21 ноября атаковали Украину тремя баллистическими ракетами и 148 беспилотниками, в частности 87 реактивными Shahed. Силы ПВО обезвредили 117 вражеских дронов.

А вечером 20 ноября стало известно, что в результате российской атаки на Кривой Рог погибли 20-летняя фельдшер скорой помощи и 7-летний мальчик. По данным прокуратуры, российские войска атаковали город баллистическими ракетами, а впоследствии нанесли повторный удар беспилотником. Наутро стало известно о 60 пострадавших в результате атаки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал, чтоб отслеживать самые интересные и эксклюзивные новости «Слово и дело».

Визуальная аналитика от редакции «Слово и дело» – в Telegram-канале Pics&Maps.