Российский диктатор владимир путин во время переговоров со специальными посланниками президента США Джаредом Кушнером и Стивом Виткоффом предложил организовать гуманитарную миссию из Константиновки, по аналогии с Олешками.

Об этом в четверг, 12 ноября, информирует российский «Интерфакс-Украина».

Кроме этого, на встрече с представителями США он якобы отметил «достижение успеха в гуманитарной сфере относительно Украины».

11 ноября 2026, 17:11 Мир – после дождичка в четверг. Колонка Леонида Швеца Давид Арахамия, комментируя трехстороннюю встречу в Абу-Даби, заявил, что мирное решение может быть найдено «еще до Нового года». Но шансов на такое развитие событий – крайне мало. Подробнее – в обзоре Леонида Швеца.

Глава Кремля заявил, что рф якобы контролирует Константиновку и «готова создать безопасные условия для эвакуации». Путин, по данным СМИ, предложил поручить омбудсменам российской федерации и Украины поработать над организацией этой гуманитарной миссии.

«Рф нужно пять суток на разминирование территории возле Константиновки. Если Киев считает, что город под его контролем, то пусть обеспечит безопасность со своей стороны», – сказал путин.

По словам российского диктатора, в Константиновке сейчас остается около 400–500 гражданских.

Также он попросил американцев передать благодарность первой леди США Мелании Трамп за участие в урегулировании гуманитарных вопросов, связанных с Олешками.

Напомним, спецпосланники США Кушнер и Виткофф прибыли в Москву рано утром 12 ноября. После переговоров с путиным они, как ожидается, отправятся на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Дублине, куда он прибыл на саммит Европейского политического сообщества.

Накануне Владимир Зеленський рассказал, что американская сторона во время переговоров пытается найти «разные модификации» того, как решить территориальный вопрос для урегулирования войны. В частности, на переговорах часто звучит тема Донбасса.

Тем временем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина рассматривает возможность организации новых гуманитарных миссий для помощи гражданам, остающимся на временно оккупированных территориях. К их проведению планируют привлечь американских партнеров, в частности команду первой леди США Мелании Трамп.

Также Офис омбудсмена сообщал, что готовит возможность дополнительного безопасного выезда для жителей Олешек и окрестных населенных пунктов.

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